Más de 400 proyectos se podrán conocer en la Feria de la Vivienda que arranca hoy en Medellín

Feria de la Vivienda en Medellín. Cortesía: La Lonja - El Gremio Inombiliario

Medellín

Hoy viernes, 25 de septiembre, comienza en el recinto de Plaza Mayor de Medellín la Feria de la Vivienda 2026, certamen organizado por La Lonja - El Gremio Inmobiliario.

En este encuentro se reúnen los principales proyectos que se están desarrollando en Medellín, el Valle de Aburrá, Antioquia y otras regiones del país.

¿Qué se encontrará en la feria?

Desde hoy y hasta el próximo domingo, 27 de septiembre, en este escenario se encontrarán diferentes alternativas para adquirir vivienda nueva o usada, proyectos para inversión y el acompañamiento de las diferentes entidades financieras que tienen opciones para el sector inmobiliario.

Los visitantes podrán conocer los proyectos que actualmente se están desarrollando en el país, comparar las opciones que más se ajusten a las necesidades, recibir la asesoría de expertos y lograr una negociación por el proyecto de interés.

En este certamen se tendrá una programación académica con 12 charlas especializadas, a cargo de entidades financieras y expertos en temas inmobiliarios y de inversión.

El objetivo del enfoque académico es brindar orientación a los asistentes durante su proceso de compra.

Los interesados podrán recibir asesoría de seis entidades financieras, las cajas de compensación familiar que tienen presencia en Antioquia y dependencias del orden local, seccional y nacional, como el Fondo Nacional del Ahorro.

Las cifras

En Plaza Mayor, las constructoras e inmobiliarias, ubicadas en 120 stands, darán a conocer los detalles de más de 400 proyectos de vivienda nueva; además, se mostrarán más de 6.500 opciones de vivienda usada.

Otro aspecto que destaca La Lonja es el comportamiento del mercado, toda vez que, en los primeros siete meses del año, se lograron 33.190 negocios de propiedad raíz, según la Superintendencia de Notariado y Registro.

En el mismo periodo, “de acuerdo con Galería Inmobiliaria, se comercializaron 7.482 viviendas nuevas, el 36 % de ellas de interés social, y 1.605 en el Oriente cercano, donde el 42 % correspondió también a este segmento”, indicó La Lonja – El Gremio Inmobiliario.

Los proyectos en municipios como Bello, Itagüí, Sabaneta y Envigado cada vez logran mayor disponibilidad de suelo, proyectos y conexión con Medellín.

Hasta el mes de julio, Medellín lideró las ventas con 2.056 viviendas nuevas, seguido por Bello con 1.603, según cifras de Galería Inmobiliaria.

Sobre la ubicación, las personas interesadas en proyectos valoran la cercanía al trabajo, centros educativos, comercios, servicios y facilidades en el transporte público y la movilidad.

“Aquí se construye tu futuro”.

Es el lema de la Feria de la Vivienda 2026, que se cumplirá en los pabellones Verde y Azul de Plaza Mayor.

Busca el certamen que las personas interesadas puedan encontrar una variedad importante de proyectos, donde se puedan decidir de acuerdo al presupuesto, financiación, ubicación, conectividad, oferta de servicios y las posibilidades para habitarlo o ser una adecuada inversión.

Inversión para arriendo

Las cifras que entrega La Lonja dan cuenta de que el mercado inmobiliario de los arrendamientos creció 11,6 % durante los primeros siete meses del año, frente al mismo periodo de 2025, y los tiempos de colocación se redujeron 9,6 %, mientras que los cánones de arrendamiento subieron en promedio 7,1 %.