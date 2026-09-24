Proteger los barrios y ordenar la vivienda turística: Medellín pondrá nuevas reglas a la renta corta

Medellín

El acelerado crecimiento del turismo ha encendido las alarmas entre miles de habitantes de Medellín, quienes denuncian aumento en el precio de los arriendos, problemas de convivencia, ruido e inseguridad en sus barrios. Ante este descontento vecinal, la administración municipal aclaró que la propuesta de revisión del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) busca proteger la vivienda residencial y evitar el desplazamiento de los vecinos permanentes, sin que esto signifique erradicar la oferta turística y los servicios de alojamiento en la ciudad.

Incertidumbre en el sector de las rentas cortas

Por su parte, los empresarios e inversionistas de rentas cortas han manifestado su preocupación ante posibles restricciones que afecten sus negocios. Frente a sus inquietudes, la Alcaldía enfatizó que no acabará con la vivienda turística y que los inmuebles legalmente establecidos que cumplan con la norma podrán seguir funcionando. Además, recordó que la prohibición en zonas de uso residencial exclusivo (baja mixtura) existe desde 2014, por lo que no se está creando una restricción nueva.

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Reordenamiento y futuro de la oferta turística

Para dar orden a la actividad, la directora de Planeación, Luz Ángela González, explicó que el nuevo ordenamiento busca concentrar el turismo en zonas de media y alta mixtura, como los corredores del Metro y áreas universitarias. La Alcaldía aclaró además que el alza del suelo obedece a múltiples factores y no solo al turismo. Con más de 8.300 propiedades registradas hoy, la simulación del POT proyecta suelo habilitado para desarrollar hasta 179.521 nuevas viviendas turísticas, garantizando el crecimiento del sector en los lugares adecuados.