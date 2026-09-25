Carrera de las Rosas en Medellín: fecha, recorridos y campaña de sensibilización

Medellín

La Carrera de las Rosas llegará a Medellín este domingo 27 de septiembre con una jornada que combinará deporte, solidaridad y actividades de sensibilización sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

Después de su paso por Bogotá y Barranquilla, el evento cerrará en Medellín su gira por tres ciudades. La Fundación AlmaRosa y Grupo Jao, organizadores de la carrera, esperan reunir a miles de personas para correr por la vida y acompañar a las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

La carrera tendrá como punto de salida y llegada el Parque de Las Luces y los participantes podrán elegir entre cinco distancias:

2K

5K

10K

15K

21K

Campaña de prevención contra el cáncer de mama

Más allá de la competencia deportiva, la jornada busca convertirse en un espacio de acompañamiento y sensibilización alrededor del cáncer de mama, con mensajes enfocados en la detección temprana y el cuidado de la salud.

En esta edición, Avon y Fundación Instituto Natura participarán en las actividades de concientización relacionadas con el cuidado de la salud mamaria. La programación busca entregar información sobre la importancia de los controles médicos y la identificación temprana de posibles señales de alerta.

“Nuestro objetivo es visibilizar y escalar un mensaje que nosotros hemos venido construyendo por más de tres décadas con muchas apuestas de inversión en términos de proyectos, investigaciones, campañas y todo lo relacionado con este tema de la mujer. Hacemos una invitación muy linda para este domingo 27 de septiembre, en el que estaremos presentes con el lanzamiento también de nuestra nueva marca social, Avon por Ellas, recursos que serán donados en su totalidad.”, indicó Diana Gaitán, gerente de Marketing de Avon Mercado Andino.

Uno de los principales mensajes que se promoverá durante la Carrera de las Rosas es la importancia de mantener al día los controles de salud. La importancia de la mamografía, el examen clínico de mama y el autoexamen como herramientas de cuidado, son los principales temas abordados en la campaña.

“Por eso es tan importante detectar de manera temprana a través de la mamografía, a través del examen clínico, que nuestros chequeos siempre estén al día. Por supuesto, no es prevenible, pero se pueden disminuir algunos riesgos, como es el caso de tener un estilo de vida saludable. Es muy importante la alimentación, la actividad física, no para prevenir, pero sí ante un posible tratamiento tener mejores condiciones para asumirlo”, indicó Olga Sánchez, gerente general de la Fundación Instituto Natura.

En Colombia, el 57 % de los casos de cáncer de mama son detectados en estadios 3 y 4, según las cifras compartidas por la organización. Ante este panorama, uno de los principales objetivos de las campañas es promover la detección temprana y lograr que un mayor número de casos sean identificados en etapas iniciales.