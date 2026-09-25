Disidencias Farc declaran “objetivo militar” a distribuidores de cerveza en Norte de Antioquia

Antioquia

Un comunicado atribuido al Frente 36 de las disidencias de las FARC encendió las alarmas en varios municipios del Norte de Antioquia, luego de que la estructura armada anunciara restricciones para el ingreso y comercialización de cerveza, amenazando a quienes incumplan sus órdenes.

El documento firmado a nombre de la compañía Arnulfo Castellanos del Frente 36, señala que quedaría prohibida la entrada de distribuidores de estas bebidas a Donmatías, Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Angostura, Guadalupe, Campamento y Anorí, debido a que según el grupo armado, “grupos paramilitares han infiltrado integrantes a los territorios”.

Los declaran objetivo militar

El frente 36 asegura que cualquier persona que pretenda ingresar a estos territorios para distribuir cerveza u otros licores deberá pasar previamente por una supuesta verificación y contar con autorización del grupo armado.

En uno de los apartados las disidencias advierten que las personas o empresas como Bavaria, que desacaten estas disposiciones serán declaradas “objetivo militar” y amenazan con la quema de vehículos y productos.

En municipios como Campamento además estaría circulando un mensaje dirigido a comerciantes en el que se afirma que únicamente dos distribuidores estarían autorizados para comercializar cerveza. Allí también se establece un precio de venta al consumidor final de $6.000 y se advierte sobre una supuesta multa de $20 millones y el cierre del establecimiento para quienes compren el producto por fuera de los proveedores señalados.

Habitantes y comerciantes han denunciado que estas imposiciones estarían acompañadas de presiones y extorsiones, por lo que piden a la fuerza pública garantizar su seguridad.