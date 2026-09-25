Antioquia avanza con obras experimentales para mitigar la erosión costera en el litoral

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), avanza en la ejecución de obras experimentales para reducir el riesgo asociado a la erosión costera en el litoral del departamento.

Las intervenciones hacen parte del Programa Integral para el Monitoreo y Mitigación de la Erosión Costera en el Litoral Antioqueño. La primera fase contempla una inversión cercana a $6.000 millones y se desarrolla en los sectores de La Martina, en Turbo; El Carlos y las playas urbanas de Necoclí; Uveros, en San Juan de Urabá; y Hacienda Fundadores, en Arboletes. De acuerdo con la Gobernación, estas acciones benefician a más de 12.500 personas.

Entre las obras previstas se encuentran la instalación de barreras y diques permeables, conformación de dunas artificiales, perfilamiento de taludes, manejo y control de aguas y obras complementarias de protección mediante enrocado.

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El propósito es disminuir la energía del oleaje, estabilizar taludes, reducir el riesgo de inundaciones costeras y favorecer la acumulación de material de playa. Con ello, se busca contribuir a la protección de viviendas, actividades económicas y ecosistemas estratégicos.

“Este programa nos permite avanzar con intervenciones sustentadas en conocimiento técnico y científico, que serán monitoreadas y evaluadas para determinar su desempeño y orientar futuras acciones frente a la erosión costera”, explicó Vanessa Paredes Zúñiga, directora general del Dagran. Además, la Gobernación también ha adelantado acciones complementarias para la recuperación de sectores afectados por la erosión.

Segunda fase contempla otros sectores

El programa proyecta una segunda fase, con una inversión cercana a $6.500 millones, que permitirá ampliar las intervenciones hacia otros sectores del litoral antioqueño. A través de Pimecla, el Dagran ha desarrollado actividades de monitoreo especializado, modelación científica y estudios para comprender el comportamiento de la dinámica costera y establecer las zonas con mayor exposición a procesos erosivos.

Además de las obras físicas, el programa busca generar información que contribuya a la adaptación al cambio climático y a la gestión del riesgo de desastres. La Gobernación señala que los resultados del monitoreo permitirán evaluar el desempeño de las intervenciones y aportar evidencia para orientar nuevas decisiones frente al avance de la erosión costera en Antioquia.