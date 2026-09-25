Nuevo parte médico de Yamid Amat: “Evolución positiva en las últimas 24 horas”

Este 25 de septiembre, Yamid Amat Serna, hijo del periodista Yamid Amat Ruiz, reveló a través de sus redes sociales un nuevo parte médico sobre la evolución del estado de salud de su padre.

“La salud de mi padre ha presentado evolución positiva en las últimas 24 horas gracias a las acciones médicas y cuidados recibidos de manera incansable por parte del extraordinario equipo médico y de enfermería de la fundación Santa Fe”, escribió.

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¿Qué se sabe del estado de salud de Yamit Amat?

El pasado 22 de septiembre, fuentes de la Fundación Santa Fe de Bogotá confirmaron a Caracol Radio que el reconocido periodista Yamid Amat Ruiz está hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos y se encuentra bajo estricta vigilancia médica.

Caracol Radio pudo confirmar que el periodista había presentado quebrantos de salud derivados de un diagnóstico de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). Además, habría sido internado por Urgencias en la noche del 21 de septiembre.

Adicionalmente, fuentes cercanas al periodista informaron a este medio que su situación de salud en general es “compleja”.

En la tarde de este martes, 22 de septiembre, se conoció el primer parte médico del periodista por parte de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

“Desde su ingreso en la noche de ayer ha requerido manejo integral y multidisciplinario. El paciente se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado”, señalan.