¿Es el nuevo presidente de Colpensiones idóneo para asumir el cargo? Congresistas debaten en 6AM W
Los senadores Orlando De la Hoz y Claudia Zuleta debatieron en torno a la accidentada presentación del presupuesto de Colpensiones ante el Congreso.
¿Es idóneo el nuevo presidente de Colpensiones para asumir el cargo? Congresistas responden
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