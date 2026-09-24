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24 sep 2026 Actualizado 12:53

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¿Es el nuevo presidente de Colpensiones idóneo para asumir el cargo? Congresistas debaten en 6AM W

Los senadores Orlando De la Hoz y Claudia Zuleta debatieron en torno a la accidentada presentación del presupuesto de Colpensiones ante el Congreso.

¿Es idóneo el nuevo presidente de Colpensiones para asumir el cargo? Congresistas responden

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