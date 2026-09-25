Exfiscal de Lava Jato habla de Lula y advierte que la corrupción continúa en la política brasileña

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El exprocurador brasileño y antiguo coordinador de la fuerza de tarea de Lava Jato en Curitiba, Deltan Dallagnol, aseguró en entrevista con 6AM W que la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas de Brasil.

Dallagnol afirmó que Lava Jato permitió dimensionar redes de corrupción que no se limitaban a Brasil, sino que alcanzaban a más de diez países de América Latina. De hecho, mencionó específicamente el caso de la Ruta del Sol II en Colombia y las investigaciones relacionadas con Odebrecht.

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“La Lava Jato reveló el monstruo de la corrupción brasileña, que ya se sabía que existía, pero conseguimos verlo con toda su fuerza y dimensión”, dijo.

También aseguró que durante la operación se recuperaron alrededor de $25.000 millones de reales, equivalentes a unos $5.000 millones de dólares, provenientes de los esquemas investigados.

Sin embargo, Dallagnol considera que posteriormente se produjo una reacción institucional contra Lava Jato, con la anulación de condenas y el debilitamiento de herramientas utilizadas para combatir la corrupción.

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“Lula jamás fue inocentado”

El exfiscal se refirió a los procesos judiciales contra el presidente Lula da Silva.

“Lula jamás fue inocentado. Fue condenado en tres instancias en Brasil y la cuarta instancia anuló el caso por una cuestión formal, no por una absolución”, mencionó.

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En 2021, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las condenas contra Lula al determinar que la Justicia Federal de Curitiba no tenía competencia para juzgar esos procesos y ordenó trasladarlos a la jurisdicción federal de Brasilia.

En una decisión separada, la Segunda Sala del Supremo también concluyó que el entonces juez Sergio Moro había actuado con parcialidad en el proceso relacionado con el tríplex de Guarujá.

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Rechazó que Lava Jato haya sido utilizada como trampolín político

Dallagnol también respondió a las críticas que señalan que tanto él como Sergio Moro aprovecharon la notoriedad obtenida durante Lava Jato para entrar posteriormente a la política.

El exprocurador rechazó esa interpretación y aseguró que decidió dar ese paso después de observar la anulación de procesos y lo que considera un retroceso en las políticas anticorrupción.

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“Yo solo salí a la política después, en 2021, cuando vi con mis propios ojos las condenas siendo anuladas, los instrumentos de combate a la corrupción siendo destruidos y una reacción contra quienes combatieron la corrupción”, dijo.

Dallagnol fue elegido diputado federal por Paraná en 2022, pero el Tribunal Superior Electoral anuló su registro en 2023. Actualmente busca regresar al Congreso como candidato al Senado, aunque su actividad de campaña fue suspendida cautelarmente este mes mientras el TSE analiza nuevamente su situación electoral.

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Respalda a Flávio Bolsonaro

Dallagnol también defendió políticamente la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a quien describió como una continuidad del movimiento político encabezado por su padre.

También aseguró que existe una unión de sectores de derecha alrededor de su candidatura para enfrentar a Lula.

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Sin embargo, la campaña de Flávio Bolsonaro también enfrenta cuestionamientos judiciales. El senador es investigado por presunta corrupción y lavado de dinero en una investigación relacionada con el Banco Master, acusaciones que él niega.

Banco Máster e Instituto Nacional del Seguro Social (INSS)

Dallagnol aseguró que Brasil enfrenta actualmente dos grandes escándalos, el caso Banco Máster y las investigaciones relacionadas con el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).

Sobre este último, señaló que las autoridades investigan el desvío de recursos correspondientes a jubilados y mencionó las investigaciones que alcanzan a Fábio Luís Lula da Silva, hijo del presidente.

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El Supremo autorizó a la Policía Federal a investigar a Fábio Luís por presuntos pagos y tráfico de influencias relacionados con un esquema de descuentos irregulares a pensionados del INSS. No existe, hasta ahora, una condena en su contra.

En cuanto al Banco Master, Dallagnol cuestionó las relaciones entre el empresario Daniel Vorcaro y diferentes figuras de la política y la justicia brasileña, entre ellas el magistrado Alexandre de Moraes. Moraes ha negado irregularidades y sostiene que las investigaciones en su contra tienen motivaciones políticas y electorales.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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