Capturan a hombre señalado de retener y agredir a su pareja durante nueve días en Kennedy. Foto: suministrada.

Un hombre fue capturado en Bogotá por su presunta responsabilidad en la retención y agresión de su pareja sentimental durante nueve días, en hechos ocurridos en la localidad de Kennedy.

Según la información entregada por las autoridades, la mujer ingresó a un hospital el pasado 6 de septiembre y manifestó que había permanecido contra su voluntad en un inmueble, donde habría sido sometida a diferentes formas de violencia física, sexual y psicológica.

La investigación

La víctima señaló que mantenía una relación sentimental con el hombre desde hacía aproximadamente un año, aunque no convivían.

Tras conocer el caso, investigadores de la Sijín, en coordinación con la Fiscalía, adelantaron las labores para identificar y ubicar al señalado responsable. La investigación permitió establecer que el hombre permanecía frecuentemente en el inmueble donde, según la denuncia, ocurrieron los hechos.

Con una orden judicial de registro y allanamiento, investigadores y unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) ingresaron al lugar el 17 de septiembre y efectuaron la captura. Durante el procedimiento también fueron incautados elementos que quedaron a disposición de la investigación.

Le imputaron cuatro delitos

El detenido fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó su captura. Posteriormente, la Fiscalía le imputó:

Secuestro simple.

Acceso carnal violento.

Lesiones personales agravadas.

Tortura.

La responsabilidad penal del señalado deberá determinarse dentro del proceso judicial correspondiente.

Las autoridades invitaron a denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano.