Fenalco propone estrategias para reactivar el comercio en Cúcuta ante caída de ventas

Cúcuta

Ante las alertas por la baja en ventas que han tenido los comerciantes en el centro de Cúcuta, desde la Federación Nacional de Comerciantes en Norte de Santander están proponiendo varias estrategias que buscan reactivar las ventas en el corazón de la capital nortesantandereana.

En diálogo con Caracol Radio, Juan Diego Mantilla, director ejecutivo de Fenalco en Norte de Santander, explicó que el gremio ha identificado cuatro factores que estarían provocando este fenómeno:

Percepción de inseguridad.

Menor capacidad de compra del visitante venezolano.

Dificultades para el ingreso de vehículos venezolanos.

La imagen de Cúcuta también impacta su economía.

Por lo anterior, la Federación ha adelantado varios puntos con los que buscan reactivar la economía en la ciudad.

Fenalco busca mejorar la percepción de seguridad en Cúcuta

Más información SENA y MinDefensa amplían oportunidades de formación para jóvenes del Catatumbo

La base clave de esta estrategia que plantea el gremio se concentra en la percepción de inseguridad que se tiene sobre la ciudad.

Según Mantilla, la Federación está adelantando una campaña para mostrar los aspectos positivos de Cúcuta y transmitir un mensaje de confianza, tanto para los residentes como para los visitantes.

“Hay que mostrar ese lado positivo de la ciudad y mostrar que es seguro ir al centro, ir a comprar o ir a los centros comerciales”.

Más información Autoridades abren investigación urgente por presunta tarea escolar alusiva a las FARC y el ELN

La relación comercial con Venezuela también está cambiando

El otro punto clave que analiza Fenalco es la dinámica comercial fronteriza entre Norte de Santander y Venezuela. Para Mantilla es importante que el comerciante colombiano amplíe su visión y comience a exportar sus productos al vecino país.

“Tenemos que profesionalizar los comerciantes, deben aprender a exportar”, sostuvo el dirigente gremial.

La propuesta consiste en que los empresarios busquen nuevas alternativas para compensar la reducción de compradores presenciales provenientes de Venezuela.

Más información Víctimas del paramilitarismo en Villa del Rosario rechazan revocatoria de Mancuso como gestor de paz

Ventas que incluso se pueden fortalecer on line para que de esta manera, el comerciante no dependa, en su gran mayoría, del comprador de a pie que viene del vecino país.

Trabajo conjunto con las autoridades de tránsito

Frente a las denuncias por las presuntas irregularidades cometidas por las autoridades de tránsito, FENALCO propone “trabajar conjuntamente con las autoridades, compañías aseguradoras y demás actores competentes para facilitar el acceso a este seguro dentro del marco legal vigente”.

Por lo anterior “hacemos un llamado especial a las compañías aseguradoras, incluida La Previsora, como aseguradora estatal, para revisar alternativas que faciliten la adquisición del SOAT por parte de los vehículos venezolanos que ingresan legalmente al territorio colombiano”.

Más información Tensión en El Carmen por nueva amenaza del ELN contra la fuerza pública

De acuerdo con la información entregada a Caracol Radio por parte de los comerciantes, formales e informales, que están concentrados en el centro de Cúcuta, las ventas durante las últimas semana se han reducido hasta en un 40%.