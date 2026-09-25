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25 sep 2026 Actualizado 11:55

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Cúcuta

Denuncian falta de personal de vigilancia en la IPS El Salado de Cúcuta

Piden a las autoridades buscar una solución ante los riesgos de seguridad que, según la comunidad, representa esta situación.

Denuncian falta de personal de vigilancia en la IPS El Salado de Cúcuta. / Foto: Jenny Márquez.

Denuncian falta de personal de vigilancia en la IPS El Salado de Cúcuta. / Foto: Jenny Márquez.

Denuncian falta de personal de vigilancia en la IPS El Salado de Cúcuta. / Foto: Jenny Márquez.
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Cúcuta

Preocupados se encuentran los habitantes del barrio El Salado en la ciudad de Cúcuta, después de conocer que su IPS se quedaba sin personal de vigilancia.

La denuncia la hizo pública a través de Caracol Radio, el líder comunal César Mejía, quien expresó que en la actualidad fueron asignadas dos personas que tienen funciones de orientadores, para apoyar a los usuarios de salud que llegan hasta el lugar, pero no cuentan con la autoridad de un vigilante para brindar seguridad a la IPS.

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“La gente no les hace caso. A un vigilante le tienen más respeto, tiene su radio y su uniforme”, señaló Mejía durante la entrevista.

Comunidad advierte preocupación durante las noches

La falta de vigilante genera mayor preocupación en horas de la noche. La oscuridad y soledad en el sector donde se encuentra esta IPS podría convertirse en un punto a favor para los delincuentes.

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“Todo queda totalmente oscuro” explicó este líder quien aseguró que las puertas y ventanas del lugar son de vidrio y no tienen rejas o santamarías que brinden seguridad a todos los equipos médicos que hay en el lugar.

La comunidad pide que se adopten medidas preventivas antes de que ocurra algún hecho de inseguridad.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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