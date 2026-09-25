Defensa Civil suspende atención de emergencias en Bochalema, Norte de Santander

Norte de Santander.

La Defensa Civil de Bochalema, anunció la suspensión, desde este 24 de septiembre, de la atención de emergencias, incendios y demás eventualidades que se presenten en el municipio.

A través de un comunicado dirigido a la comunidad, los voluntarios señalaron que la decisión responde a la falta de garantías y apoyo para desarrollar su labor, además de la ausencia de dotación, herramientas y una sede que cuente con condiciones adecuadas para su funcionamiento.

La organización aclaró que su compromiso con Bochalema y sus comunidades permanece, pero advirtió que sus integrantes también deben proteger su propia seguridad e integridad al momento de responder a una emergencia.

Los voluntarios hicieron un llamado a la administración municipal para generar espacios de diálogo y buscar soluciones que permitan garantizar condiciones adecuadas para continuar prestando este servicio de manera segura.

Mientras se mantiene esta decisión, la comunidad de Bochalema queda advertida sobre la suspensión de la atención por parte de esta junta de la Defensa Civil ante emergencias e incendios dentro del municipio.