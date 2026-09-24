¿Qué respondió la docente que dejó de tarea dibujar las insignias del ELN y las FARC?

Autoridades abren investigación urgente por presunta tarea escolar alusiva a las FARC y el ELN.

Norte de Santander

En Norte de Santander continúa la polémica por la tarea dejada a estudiantes de primaria, en un colegio público de Villa del Rosario, donde se le pedía a los menores dibujar las insignias del ELN y las FARC.

Frente a esta situación, la Secretaría de Educación del departamento indicó que ya se abrió la investigación correspondiente para determinar qué pasó.

En diálogo con 6AMW de Caracol Radio, Hilse Aldana, secretaria de educación indicó que “el rector manifiesta que ha activado el debido proceso”, y de esta manera poder entregar un informe completo a su dependencia.

Docente habría explicado que la actividad estaba relacionada con partidos políticos y conflicto armado

De acuerdo con la funcionaria, en los primeros diálogos sostenidos con la docente habría explicado que todo se debió a una actividad académica relacionada con partidos políticos y conflicto armado que ha vivido la región y el país.

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A pesar de lo anterior, Aldana aseguró que aún se debe establecer el contexto pedagógico de la actividad y su pertenencia para la edad de los estudiantes.

“Se debe revisar si esto está acorde y cómo fue el desarrollo pedagógico de la clase. Además, que si está acorde a la edad de los niños”, señaló la funcionaria.

Una vez recibido el informe de la institución educativa, el área de inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación realizará el acompañamiento correspondiente. Si de la revisión se determina que existe mérito para una investigación, el caso podría ser remitido a control interno disciplinario.

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Norte de Santander reporta cerca de 300 docentes amenazados

Este caso toma especial atención al ser Norte de Santander uno de los departamentos donde más se han registrado denuncias de docentes amenazados por parte de grupos armados al margen de la ley, principalmente en la región del Catatumbo.

“A la fecha tenemos 300 docentes amenazados que han tenido que salir de los territorios y ser reubicados en otras zonas”, afirmó la secretaria de Educación.

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La funcionaria explicó que estas situaciones también afectan la prestación del servicio educativo, debido a los tiempos que requiere encontrar y asignar reemplazos para los docentes que deben abandonar sus lugares de trabajo por razones de seguridad.

Secretaría no reporta una denuncia formal por supuesto adoctrinamiento

Por lo anterior y ante la pregunta sobre un posible adoctrinamiento de grupos armados al margen de la ley sobre los menores en la región, la funcionaria fue enfática en asegurar que en su despacho no se han reportado denuncias formales por estos actos.

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“De parte de la Secretaría de Educación no se ha recibido una denuncia específica y formal. Lo que se conoce a veces es por las redes sociales”, explicó.

Por ahora, la Secretaría de Educación de Norte de Santander está a la espera del informe del colegio de Villa del Rosario. Con ese documento se determinará si corresponde adoptar nuevas medidas administrativas o disciplinarias frente a la actividad cuestionada.