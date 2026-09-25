Comunidades del Catatumbo denuncian aumento de ataques con drones

Norte de Santander.

Comunidades del Catatumbo denunciaron nuevos ataques con drones contra la población civil, hechos que, según la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la zona 2 de Filo del Gringo, en El Tarra, se registraron entre el 19 y el 23 de septiembre.

De acuerdo con la denuncia, durante esos días fueron lanzados artefactos explosivos mediante drones contra varias viviendas, ocasionando daños materiales y dejando herida a una persona adulta mayor.

La organización comunal manifestó su preocupación por lo que calificó como ataques sistemáticos contra la población y sus bienes, y reiteró el llamado a los actores armados para que no involucren a los civiles en el conflicto y respeten la vida y permanencia de las comunidades en el territorio.

Además, solicitaron el acompañamiento de organismos humanitarios y de derechos humanos, entre ellos la misión de verificación de Naciones Unidas y la MAPP-OEA, para verificar los hechos denunciados y acompañar a las comunidades afectadas.