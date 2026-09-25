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25 sep 2026 Actualizado 10:18

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Cúcuta

Comunidades del Catatumbo denuncian aumento de ataques con drones

Reportan explosivos contra viviendas y una persona herida.

Foto: Referencia.

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Ana María Rueda.

Cúcuta
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Norte de Santander.

Comunidades del Catatumbo denunciaron nuevos ataques con drones contra la población civil, hechos que, según la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la zona 2 de Filo del Gringo, en El Tarra, se registraron entre el 19 y el 23 de septiembre.

De acuerdo con la denuncia, durante esos días fueron lanzados artefactos explosivos mediante drones contra varias viviendas, ocasionando daños materiales y dejando herida a una persona adulta mayor.

La organización comunal manifestó su preocupación por lo que calificó como ataques sistemáticos contra la población y sus bienes, y reiteró el llamado a los actores armados para que no involucren a los civiles en el conflicto y respeten la vida y permanencia de las comunidades en el territorio.

Además, solicitaron el acompañamiento de organismos humanitarios y de derechos humanos, entre ellos la misión de verificación de Naciones Unidas y la MAPP-OEA, para verificar los hechos denunciados y acompañar a las comunidades afectadas.

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