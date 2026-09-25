Habitantes de El Llano, en Cúcuta, denuncian aumento de hurtos y piden mayor presencia policial

Cúcuta

Los diez atracos a mano armada ocurridos durante las últimas dos semanas en el barrio El Llano de Cúcuta, tiene en alerta máxima a sus habitantes.

La comunidad asegura que los delincuentes están azotando al comercio, vivienda y transeúntes, robándoles sus pertenencias usando armas de fuego para intimidarlos.

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“Acá el barrio El Llano está muy peligroso, se están presentando muchos atracos”, dijo un habitante de la zona, quien aseguró que la gran mayoría de estos hurtos se vienen presentando durante el día.

La comunidad teme que alguno de estos hechos pueda terminar en una situación de mayor gravedad.

Residentes cuestionan la frecuencia de los patrullajes

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Tras lo anterior, lo que más llama la atención para los habitantes de El Llano es la poca presencia policial en la zona.

“Los policías patrullan, pero muy pocas veces”, señaló otro residente, quien explicó que los delincuentes aparentemente aprovechan los momentos en los que no hay presencia de las autoridades para cometer los hurtos.

De acuerdo con el testimonio de estas personas, los delincuentes se movilizan en motocicletas y aprovechan determinados puntos en el sector para cometer los robos y huir.