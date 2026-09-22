Dónde queda ubicado Chaparral, Tolima: Esta es la distancia en kilómetros desde Bogotá e Ibagué

Durante las últimas 48 horas, el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, ha registrado actividad sísmica por encima del promedio de las últimas semanas, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

De acuerdo con reportes de la entidad, se han registrado más de 280 sismos, de los cuales cinco han superado los 4 grados de magnitud, que mantienen en alerta al departamento y los habitantes de la zona.

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Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, señaló que el Tolima está atravesando por diferentes estructuras geológicas activas que pueden causar este tipo de movimientos.

“Es importante recordarle a la comunidad que el departamento del Tolima es atravesado por diferentes fallas geológicas activas que pueden causar este tipo de actividad sísmica”, explicó.

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¿Dónde queda ubicado Chaparral, Tolima?

El municipio de Chaparral está ubicado al suroccidente del departamento del Tolima a 4° 55’ Latitud Norte y 75° 07’ de Longitud Oeste y es un territorio con vocación agropecuaria, en el que se destaca su caficultura como pilar de su economía que lo ubica como una gran productor de café en el contexto departamental.

Límites territoriales

Al norte: con los municipios de Roncesvalles, San Antonio y Ortega

con los municipios de Roncesvalles, San Antonio y Ortega Al Oriente: limita con los pueblos de Coyaima y Ataco.

limita con los pueblos de Coyaima y Ataco. Al sur: con los territorios de Rioblanco y Ataco.

con los territorios de Rioblanco y Ataco. Al occidente: limita con los municipios de Tuluá, Buga, Cerrito y Pradera, localizados en el departamento del Valle del Cauca.

Su fecha de fundación no es exacta, ya que de acuerdo con la Gobernación del Tolima, se habla de diversas y sucesivas fundaciones, sin embargo, el consenso histórico más aceptado sostiene que la primera fundación de Chaparral se dio el 6 de enero de 1586 por Diego de Bocanegra.

El gentilicio para los nacidos en Chaparral es chaparralunos y el municipio está dividido en cinco corregimientos: Amoyá, Calarma, El Limón, La Marina y Las Hermosas.

Este pueblo está ubicado aproximadamente a 250 kilómetros de Bogotá, capital del país, lo que equivale a un viaje por carretera entre 5 y 6 horas.

Asimismo, el municipio se encuentra a una distancia aproximada de 163 kilómetros de Ibagué, trayecto que demoraría en carro alrededor de tres horas.

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El pueblo hace parte del Macizo Colombiano y es considerado como Parque Nacional Natural, lo cual le genera grandes potencialidades para el fomento y desarrollo de proyectos orientados hacia el Ecoturismo por la diversidad de paisajes y la exuberancia de la flora y faunas allí predominantes.

El municipio es un centro productor de agua, ya que en él nacen importantes afluentes hídricos como los ríos Amoyá, Mendarco, Irco, Ambeima, entre otros.

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