Cornare asegura que avanzan los trámites ambientales de cinco proyectos viales en Antioquia

Medellín, Antioquia

Cornare aseguró que avanza en el acompañamiento y evaluación ambiental de cinco proyectos viales estratégicos para Antioquia, que actualmente se encuentran en diferentes etapas de trámite. La autoridad ambiental señaló que durante el último año ha atendido las solicitudes de la Gobernación de Antioquia y ha desarrollado 13 mesas técnicas con la administración departamental y sus consultores.

Entre los proyectos está la vía Aeropuerto-SIKA, en Rionegro, relacionada con la modificación de la licencia ambiental del Túnel Aburrá-Oriente. El trámite permanece suspendido mientras se complementa información sobre diseños, materiales, cuerpos de agua, cobertura natural y otros aspectos técnicos.

Los proyectos que revisa Cornare

También avanza el trámite del corredor vial El Santuario-Providencia, de aproximadamente 80 kilómetros, para el cual se adelanta un Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Cornare indicó que las tres opciones de trazado atraviesan áreas protegidas, fuentes hídricas y corredores ecológicos que requieren consideración ambiental.

En el mejoramiento vial Llanogrande-Cabeceras, tramo 1, la Corporación determinó que no se requiere licencia ambiental y estableció medidas de manejo previas a la ejecución. Además, fueron aprobadas cuatro solicitudes de aprovechamiento forestal.

Para el tramo 2 del proyecto El Buen Genio (Rionegro)-Yegüerizo (La Ceja), Cornare determinó que no es necesario realizar un Diagnóstico Ambiental de Alternativas, debido a que los cuatro subtramos conforman una unidad funcional, técnica y ambiental que debe ser abordada mediante un único Estudio de Impacto Ambiental.

Finalmente, la doble calzada El Carmen de Viboral-El Canadá está en etapa de definición del instrumento ambiental aplicable. Cornare señaló que continúa trabajando con la Gobernación para que los proyectos puedan avanzar cumpliendo los requisitos ambientales correspondientes.