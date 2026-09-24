Falsos funcionarios estarían cobrando a comerciantes por trámites en Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín encendió las alarmas tras detectar modalidades de suplantación de servidores públicos que buscan extorsionar a comerciantes, propietarios y administradores de negocios. El Distrito emitió un llamado urgente a la precaución frente a personas inescrupulosas que se hacen pasar por inspectores sanitarios para exigir cobros indebidos y dádivas económicas bajo la promesa de evitar sanciones o agilizar trámites.

Las autoridades fueron enfáticas en recordar que ningún funcionario está autorizado para pedir dinero a cambio de otorgar conceptos favorables o suspender medidas de control. Las visitas de inspección, vigilancia y control corresponden a funciones institucionales estrictamente gratuitas, por lo que cualquier exigencia de pago constituye un delito que debe encender las alertas del sector comercial.

Claves para verificar y evitar caer en la estafa

Ante esta amenaza, se insta a los comerciantes a aplicar protocolos estrictos de verificación antes de permitir el ingreso a sus instalaciones. Es indispensable exigir la identificación oficial de los visitadores y confirmar su nombre, cargo y entidad correspondiente. Se recomienda desconfiar de inmediato de intermediarios que prometan aprobar establecimientos, gestionar visitas exprés o eludir normativas a cambio de beneficios económicos.

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Por su parte, la Secretaría de Salud reitero su compromiso con la transparencia e invitó a la ciudadanía a denunciar estas irregularidades. Asimismo, recordó que la administración cuenta con una oferta educativa 100% gratuita para comerciantes y manipuladores de alimentos, garantizando que el cumplimiento de las buenas prácticas sanitarias no requiere pagos a terceros ni gestores informales.