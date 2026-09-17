UBPD intervendrá bóvedas en Medellín y Bello para buscar desaparecidos del conflicto armado

Intervención de bóvedas en búsqueda de personas desaparecidas en el conflicto armado. Foto: UBPD.

Medellín

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas adelantará intervenciones forenses en el Jardín Cementerio Universal de Medellín y el cementerio San Andrés de Bello hasta el 18 de septiembre con el objetivo de recuperar cuerpos de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.

En en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, se intervendrá 14 sitios de interés forense, donde se espera recuperar 13 cuerpos no identificados y uno identificado que no ha sido reclamado.

De acuerdo con la investigación humanitaria y extrajudicial, las personas habrían sido desaparecidas por actores armados entre 2011 y 2016 que los habrían abandonado en vías públicas o parajes rurales, mientras que otros fueron arrojados al río Medellín o a quebradas de la ciudad.

Esta será la quinta intervención de la UBPD en este camposanto; concentrándose en esta ocasión en cuatro galerías: Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.

Intervención urgente en el cementerio San Andrés de Bello

En el cementerio San Andrés de Bello, la Unidad de Búsqueda iniciará una intervención forense integral que contempla el abordaje de seis bóvedas ubicadas en la Galería Municipio 4.

La actuación se realizará de manera urgente debido al riesgo de colapso estructural de este pabellón, que podría afectar los cuerpos correspondientes a personas desaparecidas en hechos relacionados con el conflicto armado anteriores al 1 de diciembre de 2016.

“La intervención inmediata de este pabellón es un paso fundamental para salvaguardar las estructuras óseas, que están en riesgo de pérdida, mezcla o destrucción y garantizar la viabilidad de la futura identificación de las personas desaparecidas”, detalló Claudia Lucía Bañol, investigadora integral del Plan Regional de Búsqueda del Valle de Aburrá.

A principios de 2026, la entidad intervino la bóveda 10B del Pabellón Municipio 1, donde recuperó un cuerpo con identidad orientada que actualmente se encuentra en proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Los primeros registros de cuerpos no identificados inhumados en este cementerio se remontan a 1988 y se extienden hasta la segunda década de los años 2000, luego de que fueran encontrados en quebradas o zonas rurales.

La UBPD señaló que este municipio registra 373 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, lo que lo convierte en el segundo del Valle de Aburrá con más casos, después de Medellín.

El Plan Regional de Búsqueda del Valle de Aburrá comprende un universo de 5.975 personas desaparecidas en los diez municipios de la subregión: Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, Caldas, La Estrella, Copacabana, Girardota y Barbosa.

En Antioquia, el registro es de 27.613 personas desaparecidas, mientras que en Colombia asciende a 137.010.