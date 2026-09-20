JEP ordena intervención en 31 puntos de Hidroituango donde podrían estar cuerpos de desaparecidos

Antioquia

La JEP ordenó la elaboración de un plan de intervención en el área del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, ante la posible existencia de cuerpos de víctimas de desaparición forzada.

La medida deberá contar con la colaboración técnica y logística de EPM y estará orientada a verificar 31 puntos de interés forense.

La decisión fue adoptada por la Sección con Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR), que concluyó que durante el desarrollo del proyecto hidroeléctrico en el Norte de Antioquia, no se habría garantizado una contribución suficiente para la localización, verificación y eventual recuperación de cuerpos que podrían encontrarse en el área de influencia e inundación de Hidroituango.

Plan de intervención forense

De los 31 puntos identificados, 21 fueron establecidos por la JEP mediante cartografías participativas adelantadas por el Grupo de Análisis de la Información y actualmente se encuentran bajo el agua. Los otros 10 fueron reportados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en jurisdicción de Sabanalarga.

El plan de intervención deberá establecer cuáles puntos serán intervenidos, las entidades y equipos responsables, la metodología que será utilizada, las fases y el cronograma de ejecución, así como la viabilidad de realizar operaciones subacuáticas en los lugares actualmente inundados.

También deberá contemplar la gestión de riesgos, los protocolos de cadena de custodia y documentación de los posibles hallazgos, el manejo de los elementos que sean recuperados y mecanismos que permitan la participación de las víctimas durante las diferentes etapas del proceso.

Dentro de la decisión, la SAR también se refirió al traslado de 360 cuerpos provenientes de los cementerios comunitarios de Orobajo, en Sabanalarga; Barbacoas, en Peque; y Fortuna, en Buriticá; labores que para la JEP no habrían cumplido con los parámetros legales ni con los protocolos forenses exigibles.

La JEP también se refirió a un contrato de gestión social entre EPM y la Fundación SOCYA que informó que desde 2011 se habrían exhumado 30 cuerpos en el área de influencia de Hidroituango. De 32 posibles sitios de enterramiento en las playas del río Cauca, tres fueron descartados inicialmente y la Fiscalía realizó actividades de prospección y excavación en los otros 29.

En 18 de esos sitios se registraron hallazgos correspondientes a 18 cuerpos completos con diferentes temporalidades de sepultura y 12 conjuntos de restos óseos que podrían pertenecer a diferentes personas.

Ante esta situación, la SAR ordenó a la Fiscalía informar, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la decisión, si los 30 cuerpos exhumados permanecen bajo su custodia o bajo la dirección funcional de fiscales de la entidad; además de los detalles de lo hallazgos y la posible existencia de lesiones compatibles con muertes violentas y su eventual traslado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

JEP exige una búsqueda exhaustiva

Uno de los principales argumentos de la JEP es que la identificación de nuevos puntos de interés forense impide asegurar que no existan sitios adicionales pendientes de verificación en el área de influencia de Hidroituango.

EPM interpuso el 17 de septiembre un recurso de apelación contra la decisión de la SAR, por lo que el caso deberá ser analizado ahora por la Sección de Apelación de la JEP, que resolverá de fondo los cuestionamientos presentados por la empresa.