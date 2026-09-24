Bomberos de El Zulia, Norte de Santander, suspenden atención de emergencias. / Foto: Alcaldía de El Zulia.

Norte de Santander.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Zulia anunció la suspensión temporal de la atención de emergencias en el municipio, debido a la falta de condiciones mínimas operativas, técnicas y de seguridad para garantizar la prestación del servicio.

La decisión comprende la atención de incendios, los preparativos y rescates en todas sus modalidades, así como la respuesta a incidentes con materiales peligrosos.

De acuerdo con el organismo de socorro, actualmente no cuentan con equipos de protección personal adecuados, vehículos, herramientas, maquinaria ni los equipos necesarios para responder de manera segura a las emergencias.

A esto se suma, según el comunicado, la falta de una sede operativa en condiciones adecuadas y la ausencia de afiliación del personal a la seguridad social y al sistema de riesgos laborales, situación que, advierten, compromete la integridad de los bomberos voluntarios durante la atención de cualquier eventualidad.

El cuerpo de bomberos también señala un presunto incumplimiento en la asignación de los recursos destinados al servicio bomberil, incluida la denominada tasa bomberil, y sostiene que corresponde al ente territorial garantizar la financiación, dotación y funcionamiento de este servicio público esencial.

Ante este panorama, los bomberos indicaron que no pueden continuar asumiendo la atención de emergenciassin contar con las garantías legales, técnicas y de seguridad necesarias, tanto para sus integrantes como para la comunidad.

Mientras permanezca la suspensión, el organismo informó que continuará desarrollando, dentro de sus posibilidades, labores de inspección y verificación, emisión de conceptos técnicos, así como actividades de prevención y educación comunitaria.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Zulia manifestó que está dispuesto a retomar la atención de emergencias una vez se garanticen las condiciones exigidas para prestar el servicio.