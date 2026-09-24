Incendio forestal amenaza fuentes de agua en Salazar, Norte de Santander

Norte de Santander.

Un incendio forestal que comenzó desde la 1:00 de la tarde del miércoles, 23 de septiembre, continúa activo en el municipio de Salazar de las Palmas, Norte de Santander, donde las autoridades mantienen la atención de la emergencia.

Sandrith Peñaranda, secretaria de Planeación de Salazar de las Palmas, explicó a Caracol Radio que una de las principales preocupaciones está relacionada con la ubicación de la conflagración, debido a que compromete las fuentes que abastecen de agua al casco urbano.

“Lo grave, lo más grave del asunto es que está como tal en la captación del acueducto que surte de agua acá al área urbana del municipio de Salazar de las Palmas”, señaló la funcionaria.

De acuerdo con Peñaranda, el municipio recibe el recurso hídrico de dos fuentes, conocidas como El Tesorito y El Mandingas, ambas comprometidas por el incendio, al igual que algunas fincas ubicadas en sectores cercanos.

La magnitud de la emergencia también ha generado afectaciones sobre la cobertura vegetal.

Según el reporte entregado por la secretaria de Planeación, hasta las 10:00 de la noche del miércoles ya se contabilizaban más de 30 hectáreas afectadas.

Las llamas también llegaron a estar cerca de uno de los barrios periféricos del casco urbano. Sin embargo, la atención oportuna permitió evitar afectaciones dentro del área urbana.

“Gracias a la atención de la Alcaldía y el personal de la comunidad, Defensa Civil y demás, se pudo atender a tiempo y no se han visto afectaciones en el área urbana propiamente como tal”, explicó Sandrith Peñaranda.

La funcionaria indicó que el municipio ha enfrentado otros incendios forestales en los últimos días, aunque ninguno había alcanzado la magnitud de la emergencia actual.

Desde el municipio fue activado el Puesto de Mando Unificado para coordinar las acciones de respuesta.

Además, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para apoyar las labores de atención y reportar cualquier información que permita establecer el origen de los incendios.

Peñaranda destacó que habitantes de la zona han contribuido con recurso humano para enfrentar la emergencia.

“Necesitamos a toda la comunidad a que se hagan partícipes y a que también, como salazareños, estemos atentos a denunciar estas situaciones”, puntualizó la secretaria de Planeación.