Legalizan incautación de mercancía por $580 millones en Cúcuta

Cúcuta.

Un juez de control de garantías legalizó el procedimiento de registro y allanamiento y la incautación de mercancía de procedencia extranjera, avaluada en más de 580 millones de pesos, durante un operativo realizado en el barrio El Llano de Cúcuta.

La diligencia fue adelantada por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la División de Control Operativo de Cúcuta, DICUC, como parte de una investigación por el delito de favorecimiento del contrabando.

Durante el procedimiento fueron encontrados 4.250 bolsos, 1.884 pares de calzado de diferentes marcas y 460 termos, elementos que, según la investigación, serían comercializados de manera irregular en el centro de Cúcuta y a través de plataformas digitales.

Las autoridades señalaron que la mercancía era de procedencia extranjera y, al momento del procedimiento, presuntamente no contaba con la documentación necesaria para acreditar su legalidad y permanencia en el país.

En audiencias preliminares, el juez impartió legalidad tanto al registro y allanamiento como a la incautación de los elementos encontrados.

La mercancía quedó a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, mientras avanza la investigación correspondiente.