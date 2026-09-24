Psicólogos en el Quindío extienden el llamado a convertir el miedo por los sismos en preparación

Armenia

Ante la recurrencia de los sismos que se han sentido con fuerza en el departamento es alta la angustia, preocupación, temor e incertidumbre de los ciudadanos.

Precisamente la psicóloga Ángela Gómez de la fundación Construyéndonos evidenció el impacto que se genera por la situación en la salud mental de los quindianos entendiendo las secuelas que dejó el terremoto del año 1999 y el reciente del pasado 10 de agosto.

Dijo que sentir miedo no es exagerar y por eso el llamado no está enfocado a la calma sino a establecer la preparación que permita manejar de la mejor manera este tipo de situaciones.

“El Quindío tiene memoria y el 99 y lo que pasó el mes pasado hacen que cada temblor nos sobresalte, nos quite el sueño, nos ponga en alerta. Sentir miedo no es exagerar, es normal. Por eso no vengo a pedir la calma sino que vengo a proponerles que convirtamos ese miedo en preparación”, mencionó.

Agregó: “Entonces en familia podemos tener un plan de emergencias, un punto de encuentro, bueno eso ya lo hemos lvenido hablando, tener la maleta con agua, linternas, medicamentos, documentos. Saber qué hacer durante el temblor, agacharse, cubrirse, sujetarse”.

Enfatizó que es clave tener en cuenta la preparación como es un punto de encuentro para hacerle frente a los sismos, lo otro importante manifestó es evitar cadenas de WhatsApp donde predicen fechas o indican que habrá un temblor cuando eso no se puede predecir por lo que genera muchas más angustias.

“Algo que hace que las personas tengan muchísimas más angustias son por ejemplo las cadenas de WhatsApp en donde empiezan a hablar de fechas, de momentos, de lugares, pero esto no es cierto. Entonces no la reenvíe, eso empecemos por ahí. Y si alguien te dice que tiene miedo, no es decirle ay no, pero no exagere, no es para tanto. Más bien dile que tú también te asustaste, que también sentiste miedo, pero que quieres saber cómo estás”, enfatizó.

En ese mismo sentido fue enfática en decir que no se puede minimizar las emociones de una persona ante los sismos por lo que es fundamental acompañar y también es vital cuidarnos en cuanto a realizar ejercicios de respiración para cuando la angustia llegue ante los sismos.

“Cuando la angustia llegue tratar de respirar. Como estamos en un territorio de esta incidencia sísmica, ya lo sabemos, tenemos que vivir con esto, tratar de inspirar por la nariz, soltar también por la nariz y dense el tiempo de inspirar. Cuenten mínimo hasta cinco y luego sosténgalo 4 segundos y luego suéltelo como si se desinflara una bombita”, resaltó.

Añadió que otra de las herramientas clave en medio de la amenaza sísmica es tener horarios de sueño adecuados como es no ver nada relacionado con temblores o terremotos para lograr descansar de la mejor manera.