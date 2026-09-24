Jueves 24 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Desde la Red Sismológica Nacional de Colombia del Servicio Geológico Colombiano actualizaron la información de la sismicidad destacada en las últimas horas. Luego del sismo ocurrido en San José del Palmar el pasado 10 de agosto del 2026, donde han identificado diferentes secuencias sísmicas.

La primera está asociada a las réplicas del sismo de magnitud 7.4 con más de 330 eventos registrados hasta el momento, que han sido localizados en general en el área epicentral del sismo del 10 de agosto en Chocó y en un rango de profundidad entre 70 y 120 km.

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La segunda, también localizada en el Chocó, principalmente en el municipio de Istmina, se trata de lo que conocemos como enjambre sísmico que es una secuencia de muchos sismos que ocurren en un área específica durante un periodo de tiempo sin que exista un sismo principal. En esta secuencia han sido registrados más de 1500 eventos con profundidades entre 70 y 30 km y su recurrencia ha ido disminuyendo en los últimos días sin que esto signifique necesariamente que no puede incrementarse su actividad.

La tercera secuencia sísmica es la que estamos viendo en Chaparral, Tolima desde el pasado 20 de septiembre. Con corte a las 13:30 de la tarde, hemos registrado más de 437 eventos sísmicos de magnitud mayor a 2 y 16 con magnitud superior a 4. En general, esta sismicidad se ha localizado a menos de 35 km de profundidad. Muchos de ustedes nos han preguntado por qué está sucediendo todo esto.

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El director general del Servicio Geológico Colombiano Amat Zuluaga Sobre la secuencia sísmica localizada en Chaparral, Tolima, explicó “estamos revisando diferentes hipótesis. Al igual que en la secuencia del Chocó, si es una transferencia de esfuerzos por migración de fluidos como respuesta al sismo del 10 de agosto de magnitud 7.4 o si corresponde a una actividad puntual de fallas geológicas en el departamento o alguna otra consideración”

Sin embargo, estas hipótesis requieren de mayor análisis y sobre esto quisiera hacer énfasis y decir que los estudios geológicos requieren de tiempo. En Colombia pueden surgir secuencias sísmicas que podrían estar o no relacionadas entre sí. Esto es debido a la complejidad tectónica de nuestro país, ya sea por la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamérica, por las fallas geológicas activas en nuestro territorio, la actividad volcánica o el nido sísmico de Bucaramanga, ubicado debajo del municipio de Los Santos en Santander, entre otras consideraciones.

Por estas razones y para contrarrestar la incertidumbre acerca del por qué sucede una secuencia sísmica u otra, nos encontramos en la fase de recopilación de datos, para lo cual disponemos de una red de más de 200 estaciones y sensores distribuidos por todo el país. Adicionalmente, un grupo de nuestros especialistas se desplazó a Chaparral con equipos e instrumentación para mejorar la localización de los eventos que se están presentando, dijo el director del Servicio Geológico Colombiano.

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Entendemos la angustia que claramente fenómenos sísmicos como estos pueden generar. Por eso trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana para que con datos y conocimiento podamos hacerle frente a esa incertidumbre. Los sismos, y quiero ser muy enfático, no se pueden predecir. Ningún país del mundo lo ha logrado.

Precisamente de los sismos de ayer martes, cuatro con intensidad superior a los 4 grados fueron sentidos en la ciudad de Armenia, que incluso ayer en la tarde provocó la evacuación de varias edificaciones públicas y privadas, por fortuna solo el susto sin daños adicionales.

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Psicólogos en el Quindío extienden el llamado a convertir el miedo por los sismos en preparación para manejarlo de la mejor manera

Ante la recurrencia de los sismos que se han sentido con fuerza en el departamento es alta la angustia, preocupación, temor e incertidumbre de los ciudadanos.

Precisamente la psicóloga Ángela Gómez de la fundación Construyéndonos evidenció el impacto que se genera por la situación en la salud mental de los quindianos entendiendo las secuelas que dejó el terremoto del año 1999 y el reciente del pasado 10 de agosto.

Dijo que sentir miedo no es exagerar y por eso el llamado no está enfocado a la calma sino a establecer la preparación que permita manejar de la mejor manera este tipo de situaciones.

Enfatizó que es clave tener en cuenta la preparación como es un punto de encuentro para hacerle frente a los sismos, lo otro importante manifestó es evitar cadenas de WhatsApp donde predicen fechas o indican que habrá un temblor cuando eso no se puede predecir por lo que genera muchas más angustias.

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En ese mismo sentido fue enfática en decir que no se puede minimizar las emociones de una persona ante los sismos por lo que es fundamental acompañar y también es vital cuidarnos en cuanto a realizar ejercicios de respiración para cuando la angustia llegue ante los sismos.

Añadió que otra de las herramientas clave en medio de la amenaza sísmica es tener horarios de sueño adecuados como es no ver nada relacionado con temblores o terremotos para lograr descansar de la mejor manera.

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El gobernador del Quindío firmó el decreto con el que destina 2000 millones de pesos para atender las demoliciones de las edificaciones afectadas por el terremoto en los municipios de Quimbaya y Montenegro.

El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis, aunque entiende la preocupación de los alcaldes por las demoras en las soluciones por parte del gobierno nacional frente a la emergencia por el terremoto, señalo que todo en lo público tiene muchos procedimientos y proceso que cumplir

El mandatario puntualizó “Hoy quiero darle claridad al tema, a veces vemos que las administraciones municipales están en desacuerdo con un gobierno nacional, pero tenemos que entender y quiero ser muy claro, los recursos públicos no son como si fuera una empresa privada. Todo tiene un procedimiento, todo tiene que hacerse a través de unos requerimientos que se tienen. Por eso hoy le pido a los alcaldes paciencia”

El gobernador sobre los recursos regionales indicó “al inicio de del terremoto le dije a los alcaldes de Quimbaya y Montenegro que eran los más afectados que les iba a dar 1000 millones de pesos, apenas hasta ayer firmé la resolución porque se inició todo un proceso, teníamos que esperar los decretos presidenciales que se demoraron 28 días y hoy estamos nosotros ya entregándole 1000 millones de pesos tanto para Montenegro y 1000 millones de pesos para Quimbaya que es tan importante para que puedan recoger los escombros hacer las demoliciones pertinentes”

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¿Se va a tener alivios tributarios los quindianos ante esta emergencia? El gobernador respondió “Claro que sí, ya lo estamos alistando, estamos sacando ya estos alivios y pues para mí hoy lo que se pretende es que en el mes de diciembre tengan el 80% de todas esas deudas que se tienen con el departamento tanto vehiculares, de salud, de todo lo que hoy se pueda tener allí en el departamento del Quindío puedan tener el 80% de descuento y se va bimestral el otro año, o sea que cada 2 meses se va a empezar a rebajar a 70, 60, 50 y hasta el 40%.

Gobernador, ¿ya se reunió con la coordinadora del Fondo Milagro? No, me hicieron una llamada. Hoy estamos a la espera de que nos reunamos con ella que creo que será fundamental porque ellos son los que van a reconstruir el departamento del Quindío y hoy siempre se lo he dejado claro. Yo no tengo injerencia y no quiero tener injerencia como gobernador del Quindío, pero en ejecución, en recursos públicos lo que quiero es que el Fondo Milagro haga la ejecución total de las obras.

¿Por qué? Porque es muy claro. Yo me voy en 1 año y 3 meses, 1 año y 4 meses y van a quedar esas construcciones allí. Por lo tanto, quiero que tenga ese Fondo Milagro la responsabilidad de hacerle seguimiento de que ellos mismos ejecuten todas las obras y que lo dejen al 100%.

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Quindío presentó en Bogotá, el mapa de necesidades de su infraestructura educativa para gestionar recursos

La secretaria (e) de Educación, Ángela María Marín Valencia, estuvo en Bogotá una mesa de trabajo que contó con la presencia de la titular de la cartera; la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Gledy María Foliaco Rebolledo; profesionales de ingeniería vinculados a la cartera nacional; directivas del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE; y la arquitecta encargada de la infraestructura educativa en el departamento, Olga Lucía Buitrago.

Entre los objetivos del encuentro se abordó la identificación del estado de las sedes afectadas en el departamento, la revisión de las actuaciones que se han adelantado en el territorio, y la articulación entre ambos niveles de Gobierno para ejecutar las acciones requeridas de cara a una ágil atención a la emergencia.

Como resultado del diálogo, se trazó una hoja de ruta en el que se destaca un acompañamiento financiero de la Nación al departamento, y que estaría orientado a intervenir los establecimientos que resultaron comprometidos por el sismo del pasado 10 de agosto, con el fin de garantizar la correcta prestación del servicio y la garantía de los derechos de niñas, niños, jóvenes y adolescentes matriculados en el sistema educativo del departamento.

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Desde la empresa Facilismo hay informado que si las personas están inscritas en el Registro Único de Damnificados (RUD), deben acercarse desde este 24 de septiembre hasta el 8 de octubre a los puntos autorizados en los 12 municipios del departamento, Requisito obligatorio: Presentar documento de identidad original, vigente y una copia.

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En el marco de la Comisión Bicameral para el Seguimiento y la Atención de los Damnificados por el Terremoto, el representante a la Cámara Jesús Bedoya presentó las necesidades que hoy se plantean desde el territorio. Entre ellas, la de la Alcaldía de Montenegro para disponer de carpas que permitan habilitar temporalmente salones y garantizar la continuidad de las clases en las instituciones educativas afectadas por el sismo.

También abordó las inquietudes del Comité Intergremial del Quindío y destacó acciones para fortalecer la reactivación económica, como el acompañamiento de Fontur para una mayor visibilidad del departamento y un llamado a los colombianos para que lo visiten. Ante esto, el representante pidió celeridad al Gobierno Nacional para que haya soluciones concretas.

Con el firme propósito de proteger la salud comunitaria y prevenir brotes de enfermedades en la población vulnerable, el Gobierno del Quindío, a través del área de Salud Ambiental de la dirección de Salud Pública -adscrita a la Secretaría departamental de Salud- adelanta periódicamente visitas de inspección, vigilancia y control en los Alojamientos Temporales de Emergencia (ATES) de los municipios de Calarcá (corregimiento de Barcelona), Montenegro, Quimbaya, Pijao y Circasia.

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El Programa Mundial de Alimentos, PMA, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y que se especializa en combatir el hambre con énfasis en momentos de catástrofes naturales, llegó a Montenegro para beneficiar a varias familias con un aporte humanitario.

La intención del PMA fue entregar un bono de alimento a las familias caracterizadas por ellos mismos y, las cuales, hubiesen perdido sus viviendas en el sismo del 10 de agosto. Además del criterio anterior, la entidad también tuvo en cuenta que los montenegrinos hicieran parte del Sisbén A, fueran madres cabeza de hogar o la presencia de adultos mayores.

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120 Establecimientos de gastronomía han estado cerrado en los municipios de Quimbaya y Montenegro debido a los daños provocados por el terremoto del 10 de agosto, así lo reveló el director de Acodrés en el Quindío, Camilo Carmona

El líder gremial dijo que esto representa un 80% en pérdidas económicas en disminución de las ventas no solo en estos dos municipios más afectados por el sismo sino también en localidades como Salento y Filandia.

Y agregó “las afectaciones no solo son estructurales sino también económicas y este sismo económico nos está generando gran preocupación al sector y lo que está haciendo es que los empresarios algunos suspendan contratos, otros generen reducción en sus operaciones y cierres también temporales de algunas actividades”

“y por eso hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que el tema de los alivios tributarios y los alivios también económicos lleguen pronto al sector gastronómico y al sector turismo y hotelero porque de verdad vemos que el tema de promoción necesitamos fortalecerlo porque no están llegando turistas, no están llegando visitantes, ha bajado significativamente y el turismo extranjero también ha bajado en todo el departamento y pues claramente como gremios estamos muy afectados”

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¿Cuántas personas económica y laboral mente dependen del sector gastronómico en el Quindío? El director de Acodrés respondió “de acuerdo a un censo y a los números de registrados en Cámara de Comercio, alrededor de 3,500 establecimientos de expendio de alimentos y bebidas hay en el departamento, de los cuales somos entre el 15 y el 16% de los empresarios del departamento

Con afectaciones económicas muy grandes porque somos uno de los de los renglones económicos que generan alrededor de 20,000 empleos en la región y estos pueden ser temporales, algunos fijos también que son en su gran mayoría para lo aquellos establecimientos que tienen la posibilidad de ser operativamente funcionales, pero esta situación después del sismo ha hecho de que se disminuyan los empleos en el en el sector gastronómico”

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¿Hoy qué porcentaje está activo el sector gastronómico en el departamento del Quindío? Director Acodrés, Quindío; habilitados actualmente en el departamento más del 80% del sector 80% de los establecimientos del sector gastronómico, realmente municipios como Salento y Filandia están funcionando totalmente al 100%, algunos con algunos ajustes en temas de infraestructura, pero temas menores que han venido soportando y que han sido solucionado y municipios como Quimbaya y Montenegro pese a la situación muchos de los establecimientos que no están en las zonas centrales de los municipios ya están abiertos también.

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Uno de cada cinco empleos de las agencias de viajes del país está en los departamentos afectados por el terremoto, Anato

La protección del empleo debe ocupar un lugar central en la recuperación económica de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío tras el terremoto del pasado 10 de agosto. En conjunto, estos departamentos concentraban aproximadamente el 15% de los ocupados del país durante el primer semestre de 2026, y una parte importante de su dinámica económica depende de actividades sensibles a las interrupciones generadas por la emergencia, entre ellas el turismo.

En este contexto, ANATO destaca la importancia de las medidas adoptadas mediante el Decreto 1417 de 2026 para proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores damnificados, entre ellas el Beneficio Extraordinario de Apoyo al pago de Nómina para el empleo formal dependiente.

“La medida establece un aporte estatal equivalente al 40% de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) de 2026 por cada trabajador elegible, hasta por seis meses. Para acceder al beneficio, los trabajadores deberán cumplir con los siguientes requisitos: estar registrados en el Registro Único de Damnificados (RUD); devengar entre uno y dos SMMLV; figurar en la PILA del empleador desde julio de 2026; conservar su vínculo laboral durante el mes en que se reciba el apoyo; y no haber recibido, otro subsidio a la nómina a través de un empleador diferente o de otro programa”, explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

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Para el Gremio, este tipo de instrumentos cobra especial importancia; entre enero y julio de 2026, más de 9.000 personas en promedio estuvieron ocupadas en Agencias de Viajes de los cinco departamentos afectados, equivalentes al 21% de los cerca de 43.000 ocupados del sector en Colombia. Esto significa que aproximadamente uno de cada cinco empleos de las Agencias de Viajes del país se encontraba localizado en estos territorios antes del terremoto.

El Valle del Cauca concentra cerca de la mitad de estos puestos de trabajo, con más de 4.500 ocupados, seguido por Caldas, con cerca de 2.000, y Risaralda, con más de 1.500. Estas cifras reflejan la importancia de generar condiciones que permitan a las empresas conservar sus equipos de trabajo y sostener su operación durante el proceso de recuperación.

Este enfoque resulta particularmente relevante frente al desafío de la formalización. En promedio, el 38% de los ocupados en Agencias de Viajes de los cinco departamentos se encontraba en condición de informalidad. Quindío registraba la mayor proporción, cercana al 60%; seguido por Caldas, con 48%; Risaralda, con 37%; mientras que Valle del Cauca se ubicaba por debajo del 30%. concluyó la dirigente gremial.

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No paran los homicidios en el departamento del Quindío, dos casos aislados en Quimbaya y La Tebaida

En el municipio de La Tebaida, el hecho se presentó ayer miércoles 23 de septiembre de 2026, siendo las 12:40 horas, sobre la Manzana 25 del barrio La Nueva Tebaida, donde resultó lesionado con arma corto punzante el ciudadano Juan Diego Trochez Cardona de 19 años de edad.

La situación se presentó en medio de una confrontación verbal que posteriormente derivó en una riña, en la que la víctima resultó con una herida, la cual obligó a su traslado hacia el hospital local donde murió.

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En Quimbaya, el caso se presentó en la tarde del martes 22 de septiembre de 2026, sobre la carrera 11 con calle 16, sector invasión La Carrilera, en el municipio de Quimbaya.

Es así como uniformados encuentran al interior de una vivienda, “sin nomenclatura”, el cuerpo sin signos vitales de un ciudadano de 42 años de edad, quien presenta heridas por arma de fuego.

De inmediato se realiza la notificación a personal de policía judicial y el Cuerpo Técnico de Investigación, quienes adelantan las labores correspondientes para establecer los móviles y los responsables de este hecho delictivo.

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Conmoción en el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, Panaca en Quimbaya, Quindío, porque fue hallado sin vida uno de los colaboradores.

A través de un comunicado Panaca lamenta el fallecimiento de Nicolás Echeverry Fonseca que fue encontrado sin vida al interior del parque, se desconoce las causas de la muerte, será medicina legal que dé el dictamen sobre las razones que provocaron su fallecimiento.

Desde Panaca han pedido a la ciudadanía y a los medios de comunicación informar con responsabilidad, respetar la memoria y el dolor de la familia y no caer en especulaciones.

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Un juez de Bogotá ordena al ministro de agricultura Indalecio Dangond ofrecer disculpas y rectificar sus declaraciones donde desconocía al campesino colombiano, esto en respuesta a una tutela presentada por un congresista del Quindío

La acción judicial promovida por el representante a la Cámara del Pacto Histórico por el Quindío Miguel Ángel Grisales Suárez logró que un juez tutelara derechos fundamentales y ordenara al ministro Indalecio Dangond rectificar sus declaraciones sobre el campesinado.

El fallo, proferido este 23 de septiembre de 2026 por el Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá, tuteló los derechos fundamentales a la dignidad humana, la igualdad y el reconocimiento de la identidad, en conexidad con el mandato constitucional de protección del campesinado.

La gestión judicial de Grisales surgió como respuesta a las declaraciones del ministro del pasado 8 de septiembre, durante la presentación del presupuesto del sector ante las comisiones económicas del congreso, cuando afirmó: “No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo. Campesino es despectivo. Aquí vamos a elevarle el estatus a los que producen los alimentos del país. Empresarios del campo”.

En su decisión, el juzgado determinó que “campesino” y “pequeño empresario del campo” no son categorías equivalentes. El fallo precisa que una persona campesina puede ser productora o empresaria rural, pero que la dimensión económica no agota las dimensiones sociales, culturales, territoriales, ambientales e identitarias protegidas constitucionalmente.

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Como resultado de la acción presentada por el representante quindiano, el ministro deberá, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo: Ofrecer disculpas al pueblo colombiano y al campesinado, Rectificar sus declaraciones mediante los mismos canales institucionales utilizados para difundirlas.

Aclarar que campesino, campesina y campesinado son categorías constitucionales dignas, sujetos de derechos y de especial protección, que no serán sustituidas de manera general en el lenguaje estatal.

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El municipio de Filandia mantiene el racionamiento nocturno de agua debido a las actuales condiciones climáticas

Recordemos que el racionamiento nocturno de agua se estableció entre las 10 de la noche y las cinco de la mañana desde el pasado mes de agosto. El alcalde de Filandia, Duberney Pareja informó que se mantiene la restricción debido a la reducción de las fuentes hídricas que abastecen de agua al municipio.

Explicó que en medio de las actuales condiciones climáticas han llegado con carro tanques a diferentes sectores del municipio lo que permite demostrar que ante la adversidad establecen las medidas correspondientes.

Reconoció que ante la contingencia son fuertes porque están organizados y a hoy los recursos naturales que abastecen de agua al municipio están en una reducción importante por lo que actualmente no hay líquido ni siquiera en nacimientos, por eso espera estas lluvias esporádicas que se han registrado permitan superar la contingencia que se vive actualmente.

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40.000 Metros cuadrados de vegetación, pastos y cultivos de café, aguacate se han consumido por las llamas de los incendios forestales en el Quindío

Así lo reveló Jaider Hidalgo, coordinador de la unidad departamental de la gestión del riesgo del Quindío que señaló “Entre el 1 y el 20 de septiembre del 2026, los municipios del Quindío han reportado 110 emergencias, de las cuales 97 corresponden a incendios de cobertura vegetal, con una afectación estimada de más de 40.000 metros cuadrados que se ha consumido por las llamas”

Y agregó “Esta situación genera aún mayor preocupación teniendo en cuenta que el país atraviesa actualmente condiciones asociadas al fenómeno del Niño, que de acuerdo con los reportes del IDEAM continúa fortaleciéndose y podría alcanzar una intensidad muy fuerte durante el último trimestre del año 2026 para nuestra región. Este escenario puede favorecer condiciones de mayor temperatura y menor disponibilidad de humedad, aumentando la vulnerabilidad frente a los incendios de cobertura vegetal”

Los coordinadores municipales de Gestión del Riesgo han expresado su preocupación frente a diferentes situaciones de que más que terminan saliéndose de control y convirtiéndose en incendios que afectan nuestros bosques, ecosistemas y biodiversidad.

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Por esta razón, desde la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo, hacen un llamado respetuoso, pero contundente a las autoridades competentes para fortalecer las acciones de investigación, identificación y judicialización de aquellas personas que cuando existan elementos que así lo demuestren ocasiones de manera intencional estos incendios. Es fundamental entender que el fuego no siempre tiene un origen natural.

Algunas emergencias pueden obedecer a factores accidentales o naturales, pero otras pueden estar relacionadas con actividades humanas. Por ello, cada evento debe ser investigado y su origen determinado por las autoridades competentes.

A la ciudadanía le hacemos un llamado especial. Si observa personas realizando quemas o actividades sospechosas que puedan generar un incendio, reportarlo inmediatamente a las autoridades competentes.

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EMCA, en articulación con la Alcaldía de Calarcá, logró reducir la tarifa de alcantarillado para beneficiar a cerca de 2.700 familias de Barcelona.

Como resultado de la gestión adelantada por el Gerente de Empresas Públicas de Calarcá Hernán Darío Gutiérrez Londoño, y en articulación con la Alcaldía de Calarcá, lograron una reducción en la tarifa del servicio de alcantarillado para los usuarios del corregimiento de Barcelona, luego de realizar un estudio tarifario específico que tuvo en cuenta sus condiciones particulares como corregimiento. Esta medida representa un beneficio directo para la economía de cerca de 2.700 familias de Barcelona.

El gerente de EMCA destacó que esta decisión responde a las inquietudes planteadas por la comunidad y al trabajo conjunto con la Administración Municipal para buscar alternativas que generen beneficios concretos para Barcelona.

De acuerdo con la medida adoptada, se logró una reducción del 50 % en el cargo fijo del servicio de alcantarillado, mientras que el valor del metro cúbico disminuirá en un 3 %.

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Con el propósito de seguir dinamizando la economía local y brindar beneficios a quienes generan empleo y movimiento comercial en el municipio, la estrategia ‘Armenia te respalda’ avanza en la identificación y caracterización de 170 comerciantes ubicados en la zona de influencia de las obras del intercambiador de la avenida 19, con el fin de incluirlos en la ruta de apoyo económico por parte de la Alcaldía de Armenia.

Durante una mesa de trabajo realizada en el centro comercial Bambusa se socializó con comerciantes, ediles y veedores la ruta definida para acceder a estos beneficios. “Construimos una metodología que permite evaluar de manera objetiva a cada comerciante, teniendo en cuenta la variación de sus ventas e ingresos, el empleo, la ubicación, el impacto de su actividad económica y la antigüedad del negocio. Con estos criterios se establece una puntuación de hasta 100 puntos que permitirá determinar el nivel de prioridad para los incentivos”, explicó Juan Carlos Ramos, líder de la estrategia ‘Armenia te respalda’ de la Secretaría de Desarrollo Económico.

La metodología contempla una serie de indicadores y de acuerdo con el puntaje obtenido, los apoyos económicos podrán alcanzar hasta los $20 millones por comerciante.

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Un llamado a los comerciantes ubicados en las zonas de influencia de las obras públicas que se ejecutan en el municipio, para que conozcan y soliciten los beneficios tributarios establecidos en el Acuerdo 361 de 2025, efectuó la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Hacienda.

El secretario de Hacienda, Yeisón Andrés Pérez Lotero, confirmó que los contribuyentes que tengan con el municipio obligaciones tributarias en mora a agosto de 2026, podrán acceder a una reducción de hasta el 90 % de los intereses moratorios si pagan la totalidad de la deuda dentro de los plazos establecidos en el nuevo acuerdo de alivios tributarios.

Los beneficios son transitorios para recuperación de cartera y establecen una reducción del 90 % de los intereses de mora hasta el 31 de octubre de 2026; del 70 % durante noviembre, y del 50 % entre el 1 y el 28 de diciembre para las rentas municipales cobijadas por el beneficio.

El alivio no representa una reducción del impuesto o de la obligación principal. Para acceder al beneficio, el contribuyente debe pagar la totalidad del capital adeudado dentro de las fechas establecidas. Los abonos o pagos parciales no generan la reducción de los intereses.

Para el impuesto Predial Unificado, los contribuyentes podrán acceder a una reducción del 90 % de los intereses moratorios hasta el 31 de octubre, del 70 % entre el 1 y el 30 de noviembre, y del 50 % entre el 1 y el 28 de diciembre de 2026.

En el caso de la Contribución por Valorización, el descuento será del 90 % hasta el 31 de octubre y del 80 % entre el 1 y el 28 de diciembre.

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Para las demás rentas municipales, se contempla un descuento del 90 % hasta el 31 de octubre y del 50 % entre el 1 y el 28 de diciembre.

El beneficio incluye rentas como alumbrado público, impuesto de teléfonos y sobretasa a la gasolina. Se aclaró, que quedan excluidas las retenciones de Industria y Comercio, las estampillas, la Tasa Pro Deporte y Recreación, así como las multas de tránsito y transporte.

El Acuerdo 361 de 2025 contempla la exoneración del Impuesto de Industria y Comercio para los establecimientos de comercio y de servicios que directamente han sido impactados por las obras públicas que se adelantan en el municipio, para los periodos gravables 2026 y 2027.

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Un kilómetro de vía ya está al servicio de la comunidad rural de El Caimo y otro más será construido próximamente. Así lo anunció el alcalde de Armenia, James Padilla García, durante la entrega oficial del corredor vial El Caimo – Portugalito.

El mandatario municipal confirmó que la Administración Municipal ya proyecta una nueva intervención, correspondiente al kilómetro 2 del tramo La Primavera – La Cristalina, cuya adjudicación está presupuestada para el próximo mes de octubre y cuyo inicio de obra está previsto entre diciembre de este año y enero de 2027.

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La Administración Municipal de Calarcá, junto con Invías, la comunidad y los organismos de control, están evaluando la viabilidad de demoler la infraestructura educativa Perpetuo Socorro actual y garantizar un eventual traslado con condiciones adecuadas para los estudiantes.

La Administración Municipal de Calarcá, liderada por el alcalde Juan Sebastián Ramos Velasco, realizará un seguimiento exhaustivo al avance de las obras relacionadas con la doble calzada Armenia–Calarcá, con el propósito de definir las condiciones y la viabilidad de una eventual demolición de la escuela La María que actualmente presta servicio a los estudiantes del sector.

La decisión será analizada a partir del avance de la obra, el cumplimiento del cronograma y las condiciones que se puedan garantizar para la comunidad educativa.

Como parte de los acuerdos, se establecieron comités de seguimiento semanales hasta el 2 de octubre, fecha en la que se espera contar con mayores elementos para determinar si resulta viable la demolición de la escuela.

En caso de definirse un traslado hacia una institución ubicada en el sector del Alto del Río, se deberán garantizar condiciones adecuadas para los estudiantes, entre ellas alimentación y transporte permanente, de manera que cualquier decisión priorice la continuidad y bienestar de la comunidad educativa.

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En deportes, el municipio de Circasia es el escenario del deporte con la VI Liga Infantil Boy Toys Alcaldía de Circasia 2026, categoría 2014, que reúne a 15 equipos del Quindío para vivir una jornada llena de fútbol, formación, convivencia y trabajo en equipo.