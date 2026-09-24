El municipio de Filandia en el Quindío mantiene el racionamiento nocturno de agua

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Armenia

Recordemos que el racionamiento nocturno de agua se estableció entre las 10 de la noche y las cinco de la mañana desde el pasado mes de agosto.

El alcalde de Filandia, Duberney Pareja informó que se mantiene la restricción debido a la reducción de las fuentes hídricas que abastecen de agua al municipio.

Explicó que en medio de las actuales condiciones climáticas han llegado con carro tanques a diferentes sectores del municipio lo que permite demostrar que ante la adversidad establecen las medidas correspondientes.

“Hemos llegado con carro tanques también a muchos lugares de Filandia y hoy tenemos una tranquilidad, pero sí hemos demostrado que ante la adversidad hemos tenido fuerza institucional”, indicó.

Reconoció que ante la contingencia son fuertes porque están organizados y a hoy los recursos naturales que abastecen de agua al municipio están en una reducción importante por lo que actualmente no hay líquido ni siquiera en nacimientos, por eso espera estas lluvias esporádicas que se han registrado permitan superar la contingencia que se vive actualmente.

“Estamos organizados, somos disciplinados. Mire, nuestros recursos naturales, la chacha y bolillos, se bajaron a su más mínima expresión. Hoy no tenemos agua en nuestras fuentes hídricas. Hoy no tenemos esa esperanza que teníamos de esos nacimientos. Hoy los nacimientos están secos. Hoy la tierra nos está hablando”, resaltó.

Añadió: “Hoy la tierra nos está diciendo, “No hay río Quindío. El río Quindío está en piedras. No hay lago Calima, está seco.” En Medellín hay racionamientos. Próximamente vendrán los racionamientos de energía eléctrica. Ahora es de agua y van a venir. Gracias a Dios ha llovido".

El alcalde envío un llamado especial a propios y visitantes en cuanto al uso racional del vital líquido.