En Armenia denuncian y alertan que hay edificaciones luego del terremoto que amenazan riesgo

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Armenia

En Armenia hay alerta porque con los sismos que se siguen registrado hay muchas edificaciones que amenazan riesgo de colapsos parciales o caída de material luego del terremoto que ponen en amenaza la vida e integridad de las personas

Susto en el centro de Armenia, dos balcones se desprendieron del segundo piso de un edificio, por fortuna no hay personas lesionadas.

El hecho se registró en el edificio Torre 21, ubicado en la calle 21 entre carreras 12 y 13 frente a la iglesia Catedral Inmaculada Concepción a un costado de la plaza de Bolívar.

Según la información de testigos y las imágenes, dos balcones del segundo piso se desprendieron y cayeron sobre el andén, por fortuna no hay personas lesionadas, solo daños materiales, aún no hay un pronunciamiento oficial del edificio y de las autoridades.

Un llamado de atención para dueños de edificios, conjuntos residenciales y viviendas para que revisen las edificaciones luego del terremoto del 10 de agosto ya que pueden representar riesgo y a las autoridades para que nuevamente acordonen los lugares y eviten el paso de ciudadanos y mitigar el riesgo de afectación.

El coordinador de la oficina de la gestión del riesgo de Armenia, Javier Vélez indicó “un llamado nuevamente a la comunidad relacionado con revisar de manera juiciosa todos y estos elementos que generen riesgo como terminados arquitectónicos, baldosas, enchapes, revoques y demás que puedan generar riesgo de caída hacer estas revisiones y hacer una intervención de manera rápida con el objeto de evitar accidentes.

Caída de dos balcones de un edificio en pleno centro de Armenia. Foto: Cortesía ciudadanos Ampliar Caída de dos balcones de un edificio en pleno centro de Armenia. Foto: Cortesía ciudadanos Cerrar

El funcionario agregó “además generar los reportes a la Secretaría de Infraestructura, igualmente, si se requiere de pronto algún tipo de apoyo desde la Alcaldía Municipal, se está adelantando un proceso relacionado con el tema de algunas revisiones para mirar igualmente apoyar en este tipo de casos, pero recordemos que la responsabilidad primaria es de la estructura, es de los propietarios de la estructura que por ley 1523 hablan precisamente de que la responsabilidad del riesgo es de quien lo está generando.

Edificio amenaza riesgo

Ciudadanos denuncian y reportan que una edificación en pleno centro de Armenia quedó en mal estado luego del terremoto del 10 de agosto y hoy amenaza riesgo.

Estamos hablando del edificio Alexander ubicado en la calle 21 # 16 -37 esquina, diagonal a la sede del banco de la república en el centro de la capital del Quindío.

Los ciudadanos como se puede ver en el vídeo denuncian que no hay cerramientos ni señalización que impida el paso de los transeúntes lo que podría representar en riesgo.