Un policía, un artista callejero y una canción terminaron conquistando las redes sociales en Pereira

Pereira

El protagonista es el subintendente Jefferson Montaña Valencia, integrante de la Policía Comunitaria en Pereira, que se movilizaba en su motocicleta cuando se encontró con el artista interpretando una canción. El uniformado se detuvo, se acercó y terminó tomando el micrófono para acompañarlo.

El momento quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales, donde llamó la atención por mostrar una faceta diferente de la interacción cotidiana entre los uniformados y los ciudadanos.

Las imágenes llegaron hasta el director general de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, quien felicitó al subintendente y anunció que recibirá un reconocimiento especial en los próximos días.

“Quiero felicitar al subintendente Jefferson Montaña Valencia. Con su espontaneidad nos recordó que detrás del uniforme hay seres humanos con talentos, sensibilidad y una enorme capacidad para conectarse con la ciudadanía. Ese momento sencillo representa también la esencia de un policía de Colombia: cercano a su gente, profesional, protegido y respaldado”, afirmó el general Barrera.

La escena se produjo además en un momento particular para Pereira, mientras la ciudad intenta recuperar progresivamente su cotidianidad después del terremoto.

La escena destacó la espontaneidad del uniformado y muestra que este tipo de gestos reflejan también la dimensión humana de quienes integran la Policía y la importancia de mantener una relación cercana con las comunidades.

“No sabía quién era él, luego empezamos a interactuar, a cantar, y no fue una sola canción, fueron varias y eso permitió que la comunidad se acercara, le ayudaran para el sustento de su familia y eso nos emocionó. En medio de lo que sucedió enviamos un mensaje a los pereiranos”, añadió el subintendente Jefferson Montaña Valencia.

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En medio de ese proceso, un encuentro que duró apenas algunos minutos terminó dejando una imagen diferente en las calles: un artista y un policía compartiendo canción y micrófono frente a los ciudadanos y recordándole a pereiranos que saldrán adelante de esta emergencia y que volverán a resurgir.