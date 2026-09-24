Capturaron en Medellín a un hombre que habría abusado sexualmente de dos niñas de 12 años de edad

Capturado en Medellín por presuntamente haber abusado de dos niñas de 12 años de edad. Cortesía: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Medellín

En una acción articulada entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, fue capturado un hombre de 26 años de edad, por presuntamente haber abusado sexualmente de dos niñas de tan solo 12 años de edad.

Según las investigaciones que adelantaron las autoridades, los hechos habrían ocurrido el pasado 5 de marzo en el barrio Robledo, donde las dos menores se estaban desplazando hacia su colegio y fueron abordadas por este sujeto que las convenció de dirigirse hacia una vivienda.

Los hechos

Indicaron desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que el hoy procesado “habría aprovechado la confianza que tenía con una de las menores de edad para convencerla, junto a otra compañera de 12 años, de no ingresar a clases y dirigirse hasta su residencia, donde se habrían presentado los hechos de abuso sexual”.

Las dos menores cursan el sexto grado de la básica secundaria en la Institución Educativa Las Margaritas.

Las niñas fueron identificadas como víctimas dentro de la investigación y cuentan con el acompañamiento correspondiente de las autoridades desde el momento en que se conoció este hecho.

Operativo en el centro de Medellín

El procedimiento judicial se cumplió en la zona céntrica de Medellín y fue adelantado por la Unidad Básica de Investigación Criminal.

Este hombre, detenido mediante orden judicial, es requerido por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el proceso.

Esta persona también registra anotaciones por los delitos de violencia intrafamiliar, lesiones y falsedad marcaria.

Investigaciones

Las labores de inteligencia e investigaciones se adelantaron en los más recientes cinco meses, en los que se logró reconstruir el hecho, dando pistas sobre las circunstancias en las que las dos estudiantes habrían sido abordadas cuando se dirigían hacia su institución educativa.

Todas estas labores además permitieron la recolección de los elementos materiales probatorios que permitieron establecer que “el hombre presuntamente se valió de la confianza que previamente había generado con una de las estudiantes para persuadirlas de no ingresar a clases y acompañarlo hasta una vivienda”, indicaron desde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Las investigaciones indicaron que en esa vivienda se habría presentado la conducta delictiva que posteriormente fue puesta en conocimiento de los uniformados y autoridades correspondientes.

A partir de ese momento se brindó la atención, protección y se activaron las investigaciones judiciales para identificar, individualizar y ubicar al presunto responsable, el cual fue capturado en la zona céntrica de Medellín.

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso judicial correspondiente.