Estado de salud impide traslado: EPS Coosalud sobre bebé en Antioquia hospitalizado

La EPS Coosalud se pronunció sobre el caso de Juan José, un bebé de tres meses oriundo de Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, quien permanece hospitalizado en estado delicado de salud por una infección respiratoria, mientras esperaría un traslado urgente hace más de 10 días.

La entidad aseguró que, desde que recibió la solicitud de remisión, activó de manera prioritaria las gestiones para identificar y coordinar una institución que cuente con las capacidades técnicas, científicas y asistenciales requeridas para la atención del menor.

Según Coosalud, el bebé continúa recibiendo atención especializada y seguimiento médico permanente en la Clínica Materno Infantil Casa del Niño, en Montería, mientras avanzan las acciones necesarias para garantizar la continuidad de su tratamiento.

La EPS señaló además que mantiene un trabajo articulado con las instituciones prestadoras de servicios de salud, los médicos tratantes y la familia, con el propósito de encontrar las mejores alternativas de atención de acuerdo con las necesidades clínicas del paciente.

¿Por qué no se ha hecho el traslado?

Frente a la imposibilidad de concretar hasta el momento el traslado, la clínica explicó que la principal limitación es actualmente la condición de salud del menor, debido a que movilizarlo en su estado crítico representaría un riesgo elevado para su vida.

El centro asistencial informó que desde el pasado 11 de septiembre se iniciaron gestiones para una valoración en una institución con disponibilidad de terapia ECMO. Aunque ya se han adelantado los trámites correspondientes, cualquier traslado dependerá de que el estado clínico del bebé permita realizarlo de forma segura.

Coosalud reiteró que su prioridad es proteger la vida y garantizar el derecho a la salud del bebé, y aseguró que continuará desplegando las acciones necesarias para garantizar la atención que requiera mientras su evolución médica permite definir los siguientes pasos.