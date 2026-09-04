Medellín pide a EE. UU. solicitar extradición a mujeres por transmitir abuso a sus hijos en internet

Medellín

La Alcaldía de Medellín solicitó a las autoridades de Estados Unidos pedir en extradición de dos mujeres señaladas de utilizar a sus propios hijos, ambos menores de un año de edad, para producir y transmitir contenido de explotación sexual infantil por internet.

La petición fue presentada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante una agenda de trabajo en Estados Unidos, donde sostuvo reuniones con funcionarios de Homeland Security Investigations (HSI), en Phoenix, Arizona, y del FBI, en Miami, Florida.

Los encuentros tuvieron como objetivo fortalecer la cooperación internacional y las estrategias de investigación contra las redes dedicadas a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Solicitud de extradición

Los dos casos involucran a menores de apenas 8 y 10 meses de edad, quienes presuntamente habrían sido utilizados para producir contenido de explotación sexual que era transmitido en línea a personas ubicadas en Estados Unidos.

Según las autoridades, los responsables que observaban las transmisiones a través de internet habrían dado instrucciones para que se cometieran actos de abuso contra los menores.

“Que esas dos mamás que abusaban de sus hijos, apenas de meses, de 8 y 10 meses, en línea, mientras estos monstruos les ordenaban qué hacer a través de las cámaras de video para que ellos los observaran, sean solicitadas en extradición”, afirmó Federico Gutiérrez.

El mandatario agregó que la solicitud busca establecer un precedente frente a la manera en que Colombia y Estados Unidos pueden actuar de manera conjunta contra este tipo de delitos.

Medellín fortalece cooperación contra la explotación sexual infantil

Durante su visita a Arizona, la delegación de Medellín conoció el trabajo que realizan centros especializados en la investigación de delitos cibernéticos relacionados con la explotación sexual infantil.

La Alcaldía anunció además que funcionarios de la Policía, la Fiscalía y la administración distrital recibirán capacitación para fortalecer las capacidades de investigación, identificación y judicialización de las redes que utilizan plataformas digitales para cometer estos delitos.

La estrategia contempla una mayor articulación con agencias de Estados Unidos y otras entidades que participan en la lucha contra la explotación sexual de menores en entornos digitales.

Según cifras entregadas por la administración distrital, durante los últimos tres años las capturas relacionadas con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín aumentaron un 1.100 %.