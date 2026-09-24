Recapturan a uno de los 10 presos que se fugaron de la estación de Policía de Caucasia

Recapturan uno de los 10 fugados de la estación de Policía de Caucasia. Foto: Séptima División del Ejército Nacional.

Cáceres, Antioquia

Uno de los diez hombres que se fugaron de la estación de Policía de Caucasia, en el Bajo Cauca de Antioquia, el pasado 14 de septiembre, fue recapturado por tropas del Gaula Militar en coordinación con la Policía Nacional.

De acuerdo con información entregada por el Ejército Nacional, la captura se produjo en el corregimiento de Guarumo, jurisdicción del municipio de Cáceres, durante las labores de búsqueda y seguimiento adelantadas por las autoridades para ubicar a los prófugos.

El hombre, quien habría incurrido en el delito de fuga de presos, fue puesto nuevamente a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Autoridades mantienen la búsqueda activa

La fuga ocurrió durante la madrugada del 14 de septiembre en las instalaciones de la estación de Policía de Caucasia. En total, diez personas privadas de la libertad escaparon del lugar, lo que llevó a las autoridades a activar un operativo de búsqueda en el Bajo Cauca antioqueño y municipios cercanos.

Tras la fuga, la Alcaldía de Caucasia anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita localizar a los demás prófugos.

La recaptura de este hombre se suma a las acciones de búsqueda desplegadas por las autoridades en la subregión para ubicar a los restantes fugados.

El Ejército Nacional y la Policía mantienen los operativos de seguimiento con el propósito de localizar a los demás hombres y ponerlos nuevamente a disposición de la justicia.