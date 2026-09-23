Medellín refuerza acciones contra la explotación sexual infantil en entornos escolares y digitales

Medellín

En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), la Alcaldía de Medellín presentó el balance de sus estrategias de prevención. Durante 2026, 11.763 menores de edad han recibido formación para la identificación de riesgos e intromisión a sus derechos en las 16 comunas y cinco corregimientos.

La Secretaría de Inclusión Social y Familia encabeza el recorrido territorial para la activación de rutas de atención. Según la titular de la dependencia, Diana Carmona Henao, la estrategia abarca espacios comunitarios, instituciones educativas, hogares y plataformas digitales para fortalecer las herramientas de denuncia.

Entornos digitales, turismo y tejido social

A través del programa “Guardians, ¡Me Protejo!”, desarrollado con la Policía de Infancia y la agencia EE. UU. Homeland Security Investigations, más de 20.000 estudiantes han sido capacitados desde 2025 para prevenir delitos informáticos como la sextorsión, la trata y la captación con fines sexuales.

Por su parte, la Secretaría de Turismo y Entretenimiento ha sensibilizado a 4.473 personas y 1.648 empresas del sector turístico sobre protocolos de prevención de explotación sexual y consumo de sustancias en contextos de viaje, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.

Programas comunitarios y de primera infancia

Paralelamente, la iniciativa “Tejiendo Hogares” imparte la metodología “Con mi cuerpo nadie se mete” para enseñar a la niñez a reconocer señales de alerta mediante actividades lúdicas. Igualmente, la estrategia Buen Comienzo implementa acciones en sus 364 sedes dirigidas a agentes educativos y familias.

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El plan institucional integra componentes de acompañamiento social a las víctimas. Los programas de la Administración Distrital contemplan rutas de acceso a la educación formal y superior para garantizar el restablecimiento de los derechos de la población beneficiaria.