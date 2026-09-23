Santiago Peña pidió una “transición real” en Venezuela y ofreció apoyo de Paraguay en la ONU

NEW YORK, UNITED STATES - SEPTEMBER 23. 2026. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador) / Anadolu

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, hizo un llamado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para impulsar una transición democrática en Venezuela y aseguró que su reciente viaje a Caracas no buscó “validar” al actual Gobierno, sino involucrar a los países de la región en una salida política para el país.

La visita se produjo días antes de su intervención en Nueva York y abrió un proceso de acercamiento entre Paraguay y Venezuela tras meses de relaciones interrumpidas.

“No fui a Venezuela a validar un régimen, ni a validar absolutamente nada”, afirmó Peña durante su discurso, en el que defendió que los países sudamericanos deben asumir un papel más activo frente a la situación venezolana.

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“Queremos una transición, no una foto”

Peña cuestionó que durante años los líderes de la región se limitaron a pronunciarse sobre Venezuela sin tomar acciones concretas.

“Fueron 25 años de mirar y esperar desde la cómoda distancia, pero sin hacer nada por el pueblo venezolano”, dijo.

El mandatario sostuvo que Paraguay puede aportar su propia experiencia de transición política tras el final de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989.

“No podemos esperar que Estados Unidos o alguna potencia del norte resuelva nuestros problemas. Tenemos que hacerlo nosotros mismos”, mencionó.

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Peña agregó que quiere para Venezuela “lo que Paraguay logró en 1989”.

“No quiero una foto ni un comunicado, quiero una transición”, añadió.

Su visita a Caracas el pasado 19 de septiembre terminó con un comunicado conjunto que abrió una “nueva etapa” entre Paraguay y Venezuela y sentó las bases para un eventual restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas y consulares.

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Peña pidió apoyo internacional para Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití

El presidente paraguayo pidió a los países latinoamericanos y a Naciones Unidas trabajar para que Venezuela avance hacia un Gobierno democrático y con garantías de derechos humanos.

“Pido a las Naciones Unidas que nos unamos para que Venezuela vuelva a insertarse al mundo”, manifestó.

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Peña extendió su llamado a Cuba, Nicaragua y Haití, países a los que incluyó dentro de los desafíos políticos y humanitarios que, a su juicio, requieren una mayor participación regional.

El mandatario ya había planteado esta semana, durante una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump y otros líderes latinoamericanos en Nueva York, que todavía era necesario avanzar hacia la democratización de Venezuela.

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Llamado a detener los ataques en el estrecho de Ormuz

Durante su intervención, Peña también hizo un llamado al cese inmediato de los ataques en el estrecho de Ormuz y advirtió que las consecuencias económicas de una interrupción de esta ruta terminan afectando especialmente a los países y poblaciones con menos recursos.

El mandatario vinculó esa situación con otro punto estratégico para el comercio mundial, el estrecho de Taiwán.

“Si el petróleo fue el combustible del siglo XX, los microchips son el del siglo XXI”, afirmó Peña, quien reiteró la posición de Paraguay respecto a Taiwán y aseguró que su país “no es neutral” en ese asunto.

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Peña pide reformar la ONU

El mandatario sostuvo que la organización necesita “una renovación y un nuevo empuje” y cuestionó la actual composición del Consejo de Seguridad, diseñado después de la Segunda Guerra Mundial.

El presidente paraguayo también defendió que el próximo secretario general de Naciones Unidas provenga de América Latina y el Caribe, en momentos en que la organización adelanta el proceso para escoger al sucesor de António Guterres, cuyo mandato termina el 31 de diciembre de 2026.

La propia ONU ha señalado que, aunque no existe una regla formal de rotación regional, existe una expectativa de que la región latinoamericana tenga un papel central en este proceso.

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“La inteligencia artificial debe servir a la dignidad humana”

Peña cerró su intervención con una advertencia sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

“La inteligencia artificial debe servir a la dignidad humana y no reemplazarla”, dijo.

Para el mandatario paraguayo, los valores incorporados en estos sistemas no son únicamente una cuestión tecnológica, sino que dependen de las decisiones de quienes los diseñan y entrenan.

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