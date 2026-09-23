Absuelto Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, de blanquear dinero de Sito Miñanco

La Audiencia Nacional ha absuelto al abogado Gonzalo Boye, que defiende al expresidente catalán Carles Puigdemont, de blanquear dinero procedente de la organización del narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, quien sí ha sido condenado a 17 de años de cárcel.

Más de un año después de que finalizase el juicio por la conocida como operación Mito, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia en la que condena a Miñanco y le impone multas por más de 420 millones de euros por una operativa para introducir en 2017 en Europa casi cuatro toneladas de cocaína.

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Un juicio en el que el letrado Gonzalo Boye se sentó en el banquillo de los acusados con una petición del fiscal de 9 años y 9 meses de prisión, al considerar el ministerio público que, como abogado defensor de Sito Miñanco, elaboró contratos de compraventa de letras de cambio de forma ficticia con el supuesto objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero y reincorporarlo al sistema legal.

En concreto, la Fiscalía Antidroga le implicaba en un operativo para blanquear casi 900.000 euros que fueron incautados por la Policía en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, en febrero de 2017, un dinero que según el Ministerio Público era transportado a Colombia para su lavado.

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Una tesis que ha sido rechazada por el tribunal, que no ve acreditado que Boye participase en la elaboración de dichos contratos, y que ha absuelto, “con todos los pronunciamientos favorables”, al abogado.

“La sentencia ratifica lo que vengo sosteniendo desde hace casi siete años, que han sido muy duros para mí familia”, ha manifestado en declaraciones a EFE Gonzalo Boye tras conocer la sentencia.

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Según la resolución, fue otro acusado, Manuel González Rubio, quien cometió un delito de falsedad documental “al haber realizado los contratos privados” que después entregó a Gonzalo Boye “para que este los presentara ante un organismo público” en el expediente sancionador abierto tras la incautación de esos 900.000 euros.

Lo hizo, prosigue el tribunal, “sabiendo que nada de lo que allí se decía era cierto, pues ni compraba ni vendía las letras de cambio a que dichos contratos se referían”.

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La imputación del abogado Boye se sustentó en la declaración de otro acusado, Manuel Puentes, que, sin embargo, el tribunal no ve “veraz” al carecer de corroboración.

Transporte de cocaína mientras cumplía condena

La investigación de este caso se remonta a 2016, cuando Sito Miñanco cumplía una condena de 16 años de prisión por un delito contra la salud pública en régimen de tercer grado, lo que le permitía trabajar en un parking en Algeciras.

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Desde allí, según la sentencia, “dirigía” una “asociación criminal” que en 2017 se concertó con otra, liderada por el holandés Raymond Van Rij, para “realizar transportes de cocaína desde Sudamérica hasta Europa y distribuirla entre terceros”.

Organizaron la introducción de 615 kilos de cocaína que fue intervenida en Holanda, y el traslado desde Sudamérica a España de 3.305 kilos de cocaína en el buque Thoran, que fue abordado cerca de las Azores por la Policía.

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Además de a Miñanco, para quien la Fiscalía pedía 31 años y medio de cárcel, la sentencia condena a más de una veintena de acusados, entre ellos los tripulantes del buque, a penas de entre 17 años y tres años de cárcel, mientras que absuelve a 20 personas físicas y 4 jurídicas.

Y respecto a las operaciones de blanqueo enjuiciadas, la sentencia absuelve a los acusados por todas menos por una relativa a la sociedad autos Vicmar, puesto que el tribunal no ha considerado acreditado que el entramado empresarial se empleara para introducir el dinero de la droga en el tráfico mercantil legal.

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