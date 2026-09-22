Yamid Amat Ruiz se encuentra hospitalizado en Bogotá: esto se sabe de la salud del periodista

Fuentes de la Fundación Santa Fe de Bogotá han confirmado a Caracol Radio que el reconocido periodista Yamid Amat Ruiz está hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos y se encuentra bajo estricta vigilancia médica.

¿Qué se sabe de la salud de Yamid Amat Ruiz?

Caracol Radio pudo confirmar que el periodista había presentado quebrantos de salud derivados de un diagnóstico de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). Además, habría sido internado por Urgencias en la noche del 21 de septiembre.

Adicionalmente, fuentes cercanas al periodista informaron a este medio que la situación de salud del periodista en general es “compleja”.

No obstante, por el momento no se ha conocido una comunicación o parte médico oficial por parte de la institución en donde Amat Ruiz se encuentra internado.

¿Quién es Yamid Amat Ruiz?

Cabe recordar que Yamid Amat Ruiz, quien tiene 84 años, ha estado vinculado a varios de los más importantes medios de comunicación del país durante más de seis décadas.

A lo largo de su carrera, ganó notoriedad gracias a su voz y su particular estilo de entrevistar a personajes de la vida nacional.

Amat Ruiz se encuentra retirado de los medios de comunicación desde el 14 de noviembre de 2024, fecha en la cual el noticiero CM&, que él dirigía, finalizó su emisión después de 33 años.

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