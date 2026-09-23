“Hay que repensar la función de las instituciones”: Rodrigo Paz, presidente de Bolivia

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se pronunció a propósito de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York.

Sobre cuál es el mensaje que lleva a esta cumbre en representación de su país, Paz aseguró que es necesario debatir sobre la democracia en este espacio.

“Democracia, instituciones y resultados para la gente. Una cosa es tener gobierno (y otra es tener) gobernabilidad y gobernanza. Gobiernos hay muchos. Gobernabilidad y aprobar leyes en el Parlamento, sí, pero la gobernanza con el pueblo está complicada”, reflexionó.

En ese sentido, el presidente Paz aseguró que es necesario “repensar la función de las instituciones y la velocidad de atención”.

Además, recordó que su carrera política es producto de ese replanteamiento, ya que él ganó las elecciones en su país “solo con TikTok, $50,000 dólares versus varios millones de dólares en campañas”, por lo que insistió en la necesidad de “repensar cómo se genera esa relación de soluciones: ¿para qué el Estado y el Estado en función de qué?”.

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En cuanto a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que advirtió que los carteles de la droga son el “Estado Islámico del hemisferio occidental”, Paz recordó los recientes bloqueos que se produjeron en su país.

“En 53 días que yo tuve de bloqueo, aplicando las leyes por las cuales fui electo, sectores vinculados a la producción de la hoja de coca en Bolivia tenían la capacidad de mover ingentes cantidades de recursos económicos que el Estado no puede. Sufrimos el ataque en varias ocasiones con más de 20 muertos del narcoterrorismo”, relató.

Así, agregó que, más allá de las interpretaciones del presidente Trump, “el narcoterrorismo cuenta con recursos que el Estado no tiene para defenderse, atacaron a la democracia, la Constitución y su economía”.

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