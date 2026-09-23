Apoyo económico de EE.UU. a Colombia no depende de su posición sobre Israel: Departamento de Estado

En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló este miércoles, 23 de septiembre, la portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano, quien se refirió de manera general a la Asamblea de la ONU y, además, al apoyo económico que el país norteamericano está aportando a Colombia en varios aspectos.

Lea más: Estados Unidos anuncia que destinará US$1.000 millones para Colombia en temas de seguridad

Ayuda económica de Estados Unidos a Colombia

En su intervención sobre Colombia, Molano aseguró la ayuda económica de ese país a este no tiene que ver con la conducta de Colombia con respecto a sus pronunciamientos sobre Israel; al contrario, “es en base a una sociedad”.

Esto se dio tras ser preguntada por si, tal vez, esa posición de Colombia podría condicionar el apoyo del Gobierno Trump al país, luego de que, entre otras cosas, por ejemplo, tras el cambio de administración nacional, el Gobierno De la Espriella reconociera la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán.

“Ese no es el caso, la ayuda económica de los Estados Unidos es en base a una sociedad con Colombia porque tenemos metas en común, las metas de seguridad y de prosperidad . Son 1.000 millones de dólares con los que se comprometió Estados Unidos y son para eso, para estas metas compartidas en seguridad y prosperidad económica, en donde estamos trabajando juntos en estos objetivos en común”, explicó.

Le puede interesar: Análisis: ¿Qué gana Colombia con la nueva orientación de su relación bilateral con Israel?

Y agregó: “Le damos la bienvenida al nuevo Gobierno de Colombia, va a ser una nueva era en la seguridad ciudadana. Sabemos que la población de Colombia ha sufrido mucho con el crimen, con la inseguridad que viven todos los ciudadanos ahí y las mejoras en la seguridad en Colombia van a beneficiar no solamente a Estados Unidos, sino también a todo el hemisferio”.

Explicó, en ese sentido, que en lo que se está trabajando por medio del Escudo de las Américas y la coalición contra los cárteles “es hacerle frente a estas organizaciones transnacionales que están causando tanta inestabilidad en nuestro hemisferio y en toda la región. Entonces, queremos tener a Colombia como un socio fuerte en ese aspecto y ya estamos viendo ese gran cambio y los avances. Ese es el enfoque y el dinero que viene de los Estados Unidos es para ampliar esa sociedad con Colombia en esos aspectos de seguridad y crecimiento económico”.

La Asamblea de la ONU y reunión entre Trump y Delcy Rodríguez

Molano inició refiriéndose a la reunión entre Trump y Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

Mencionó que fue una reunión formal, teniendo en cuenta que “esa administración del presidente Trump está llevando a cabo una estrategia muy clara en Venezuela de estabilización, de recuperación económica, de una reconciliación política y una transición a la democracia”.

Lea también: EE.UU. anunció USD 11 millones adicionales en asistencia humanitaria para Colombia tras terremoto

Por otro lado, habló de las críticas de Estados Unidos a la ONU, en donde puntualizó que lo que pasa es que Trump, “desde el año pasado, ha instado a la ONU a regresar a su papel esencial, que es prevenir conflictos y resolverlos, respetar la soberanía nacional y promover una estabilidad internacional. Recalca que no hemos visto que la ONU esté cumpliendo con sus roles esenciales y Estados Unidos quiere que la ONU haga menos con menos. Significa que se enfoque más en donde sí puede adicionar valor en la estabilidad internacional y los conflictos internacionales”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 17:51 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: