Helicóptero militar ruso Mi-8 realizó una incursión en el espacio aéreo polaco desde Kaliningrado

Un helicóptero militar ruso Mi-8 hizo una incursión el martes en el espacio aéreo polaco cerca de la frontera con el enclave ruso de Kaliningrado, informó el ejército polaco, que acusa a Moscú de intentar una vez más poner a prueba su defensa.

Según el Comando Operacional polaco, la aeronave, que realizaba un vuelo desde Kaliningrado, violó el espacio aéreo polaco “a una profundidad máxima de unos 300 metros y permaneció allí durante 42 segundos”, al norte de la ciudad de Braniewo (norte).

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“El vuelo de la aeronave fue observado por los sistemas de radiolocalización de las Fuerzas Armadas polacas. Se desplegaron aviones de combate y las fuerzas y medios terrestres permanecieron en estado de alerta”, precisó el ejército en un comunicado publicado en X.

“La naturaleza del incidente indica que Rusia está poniendo a prueba una vez más el estado de preparación de nuestra defensa aérea”, agregó.

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Según el ejército polaco, los sistemas de defensa aérea del país “mantienen una vigilancia las 24 horas”.

Desde el inicio de la guerra contra Ucrania, varios drones, misiles, así como aviones y helicópteros rusos han violado el espacio aéreo de este importante país del flanco oriental de la OTAN.

Polonia y sus aliados interceptan varias veces al mes aviones rusos que se acercan al espacio aéreo polaco o al de los países bálticos.

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