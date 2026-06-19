El 30 de junio regirían tarifas diferenciales en peajes del eje cafetero: Ministerio de Transporte

Armenia

La viceministra de infraestructura ratificó que el 30 de junio se conocería la resolución definitiva sobre las tarifas diferenciales de los peajes en el eje cafetero.

Durante un recorrido por proyectos estratégicos de la región, la viceministra de Infraestructura, Liliana María Ospina, y el director general del Invías, Juan Guillermo Jiménez, verificaron los avances de las obras y la ejecución de los recursos públicos; así como las acciones que permitirán fortalecer la conectividad y la competitividad de Risaralda, Caldas y Quindío.

En el marco de esta agenda territorial, el Gobierno Nacional reiteró su posición frente al futuro de Autopistas del Café, cuya concesión finalizará a inicios de 2027, conforme a las condiciones contractuales establecidas.

La terminación del contrato no corresponde a una liquidación anticipada ni a una controversia con el concesionario. Por el contrario, se trata del cumplimiento de los términos pactados, que permitirán que la infraestructura revierta al Estado y sea administrada por el Invías, aseguran los funcionarios.

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Paralelamente, el Ministerio de Transporte avanzó en la construcción de medidas orientadas a brindar mayores alivios económicos a los usuarios del área de influencia de las casetas de peajes.

La viceministra de Infraestructura, Liliana María Ospina, explicó “Como parte de este proceso, fue publicado un proyecto de resolución relacionado con la implementación de tarifas diferenciales de peaje, el cual está disponible para observaciones ciudadanas hasta el 23 de junio y cuya adopción está prevista para el próximo 30 de junio, una vez surtidas las respuestas a observaciones y los procedimientos administrativos correspondientes”

Asimismo, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, adoptó la decisión de rechazar la iniciativa privada de Conexión Centro. Con esta determinación, el Gobierno Nacional descarta la suscripción de un nuevo contrato de concesión para la operación de este corredor durante los próximos 30 años.

Ante lo cual ya se notificó al originador de la decisión y continúa el trámite administrativo garantizando el debido proceso, la seguridad jurídica y la protección del interés general.

La funcionaria agregó “Esta transición representa una oportunidad para revisar el modelo de financiamiento del corredor vial, con el propósito de reducir la carga económica que hoy asumen los usuarios y por eso están diseñando un esquema de operación, mantenimiento y construcción de obras prioritarias con la disminución del número de peajes y la reducción de las tarifas, así como la implementación de mecanismos alternativos de financiación que garanticen la sostenibilidad de la infraestructura sin trasladar la totalidad de los costos a los ciudadanos.

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