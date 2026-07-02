Más de 400 vehículos inscritos en Filandia, Quindío para ser beneficiados con la tarifa diferencial

Armenia

En las últimas horas el Gobierno Nacional oficializó la implementación de tarifas diferenciales en cinco estaciones de peaje de la concesión Autopistas del Café, entre esos el de Circasia que beneficia a los municipios de Filandia y Salento en el Quindío.

El alcalde de Filandia, Duberney Pareja dijo que reciben con beneplácito el anuncio del ministerio de transporte respecto a que ya es una realidad la resolución que establece las tarifas diferenciales para los municipios de influencia de cinco peajes del Eje Cafetero dentro del que está el de Circasia que los impacta positivamente.

“Hemos recibido con mucha satisfacción las voces de la ministra de transporte, quien ha expresado que ya salió la resolución de las tarifas diferenciales para cinco peajes del Eje Cafetero. En los cuales se incluye el peaje Circasia ubicado en la jurisdicción del municipio de Filandia Quindío. Igualmente se han manifestado que los municipios de influencia de este peaje, pues tienen una tarifa diferencial", dijo.

Resaltó que están realizando una convocatoria con el objetivo de ampliar la cobertura de los beneficiados ya que a la fecha van 400 vehículos inscritos y aspiran sean más de mil que son esos conductores que tienen esa relación con Pereira y que deben viajar de forma permanente por diferentes actividades.

“Aquí está Filandia, aquí están los transportadores, toda esa ciudadanía que tiene esa relación con Pereira y que por muchas actividades tiene que acudir en forma permanente a Pereira desde Finlandia, tiene esa posibilidad de ahí estamos haciendo una convocatoria desde hoy desde las 9 de la mañana ya tenemos más de 400 vehículos inscritos, pero la meta es inscribir más de 1000. Obviamente es una relación que existe entre el Ministerio de Transporte y las alcaldías y desde ahí ya estamos preparados″, indicó.

Extendió el llamado a la comunidad filandeña para que registre el vehículo para ser beneficiado con la tarifa de 700 pesos por trayecto donde deben presentar copia de la cédula, copia de la tarjeta de propiedad e información de contacto.

“Nosotros hoy esperamos recolectar las inscripciones de los demás vehículos que faltan del municipio de Filandia para darle una posibilidad a todos esos transportadores de que lleguen a Risaralda sin ese peaje tan costoso y quedarían solo pagando 700 pesos. El procedimiento lo establece el Ministerio y nos llega una ruta para seguir, pero tenemos que estar preparados y tenemos que saber cuáles son los vehículos. Inclusive ya tenemos unos adhesivos para pegarle a todos los vehículos e identificarlos", afirmó.