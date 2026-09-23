Hugo Rodallega, solidario con las Leonas: “Hay que darle más prioridad al fútbol en Bogotá”

Independiente Santa Fe sumó una inesperada derrota en condición de local 0-1 frente al Deportivo Cali, en juego que dio apertura a la fecha 12 del fútbol colombiano. El cuadro Cardenal dispuso de varias ocasiones de gol; no obstante, se mostró erratico en el momento de definir y el portero Alejandro Rodríguez fue la gran figura del encuentro.

Hugo Rodallega, ídolo y principal referente del equipo capitalino, se mostró autocrítico tras la derrota. De igual manera, se refirió a la polémica por la falta de estadio para las Leonas en Bogotá, que este miércoles se verán obligadas a afrontar la final de la Liga Femenina en el estadio La Independencia de Tunja.

Solidaridad con las Leonas

Rodallega calificó como “lamentable” el hecho de que Santa Fe no pueda jugar en El Campín ante Cali, en el juego de ida de la final de la Liga femenina. El equipo bogotano estará haciendo las veces de local en el estadio La Independencia de Tunja este miércoles.

“Creo que el presidente y su directiva son las personas que conocen de los contratos y todo esto que se maneja con la empresa; sin embargo, es lamentable que no puedan jugar aquí en El Campín, que ha sido su casa siempre, que es la casa de nosotros. Diría yo que hay que darle más prioridad al fútbol aquí en Bogotá, no solamente a Santa Fe, sino también a Millonarios y que prime el fútbol antes de cualquier otro show, pero no soy yo el que decide eso, porque es un negocio y al final intentan salir beneficiados de alguna otra manera”.

Autocrítico por su actuación frente al Cali

Por su parte, el delantero vallecaucano de 41 años fue autocrítico sobre su presentación este martes frente al Deportivo Cali, donde contó con dos ocasiones de gol que no pudo materializar.

“A mí me duele mucho cuando fallo, porque este grupo ha confiado mucho en mí, fallar, en un momento de estos donde se necesitaba empujar una adentro para tener esa opción de darle vuelta al partido. Asumo totalmente esa responsabilidad, soy de los que cuando me equivoco acá pongo la cara, pongo la cara ahí dentro y los muchachos saben que no me escondo para nada. Me deja muy dolido y justo más hoy, porque me dan la camiseta de los 100 goles en Liga y eso me deja un poco incómodo, pero para nada preocupado; sin embargo, sí duele, ya estamos pensando en el viernes, lo bueno es que se da revancha rápido, en cualquier momento vuelve y se abre el arco”, comentó.

Al respecto, añadió: “Yo soy de los que analizo todo, inclusive no solo los que fallo, también los que hago, uno analiza todos los movimientos, las opciones que uno tiene. Hoy me dormiré a las 3-4 de la mañana, lamentandome por haber fallado, voy a analizar las dos que tuve, que fue la última que tiré con zurda por encima, y la otra que el arquero me ataja y me queda el rebote, son dos jugadas puntuales”.

Finalmente, sobre su condición física, explicó: “Estoy disponible para el grupo, para ayudar, son casi cuatro años acá en Santa Fe. Siempre he estado disponible, he jugado con dolor, he jugado con situaciones adversas y siempre intento dar lo mejor. Eso es una decisión del entrenador, yo físicamente estoy bien, ya es decisión de él cuanto tiempo juego, si juego de inicialista, si entro, yo siemplemente me mentalizo para aportar. La opinión del hincha o de los que se lo preguntan es válida, yo simplemente trabajo, me esfuerzo, intento hacer caso omiso a las críticas o fortalecerme con ellas, el tema de la edad pasa a un segundo. Los números me pueden respaldar, con todo lo que se ha conseguido acá en Santa Fe, a seguir trabajando y vamos para delante”