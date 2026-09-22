🔴 EN VIVO Medellín vs Jaguares por Liga Colombiana HOY: transmisión y minuto a minuto
El Poderoso de la montaña quiere mantener su cupo en los ocho mientras que Jaguares busca salir del fondo de la tabla.
Deportivo Independiente Medellín recibe a Jaguares de Montería en el cierre de la jornada 11 de la Liga Colombiana 2026-ll, el partido se disputará en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín a las 6:00 PM hora colombiana.
El conjunto antioqueño quiere mantener su cupo entre los ocho tras sumar 4 puntos en los últimos 3 partidos del torneo finalización.
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Vea aquí la transmisión EN VIVO de Medellín Vs Jaguares
Viva aquí el MINUTO a MINUTO de Medellín Vs Jaguares
Final primera parte, Independiente Medellín 1, Jaguares de Córdoba 1.
Remate fallado por Carlos Henao (Jaguares de Córdoba) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda de libre directo.
Royscer Colpa (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Esneyder Mena (Independiente Medellín).
Rafael Bustamante (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Agustín Martegani (Independiente Medellín).
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Fuera de juego, Independiente Medellín. Keiner Klinger intentó un pase en profundidad pero Hayen Palacios estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Agustín Martegani (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Keiner Klinger.
Se reanuda el partido.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Yony González sustituyendo a Juan Fernando Quintero debido a una lesión.
El juego está detenido debido a una lesión Juan Fernando Quintero (Independiente Medellín).
Rafael Bustamante (Jaguares de Córdoba) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Jeison Medina (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Rafael Bustamante (Jaguares de Córdoba).
Remate fallado por John Montaño (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Didier Moreno.
Jonathan Lovera (Jaguares de Córdoba) ha visto tarjeta amarilla.
Remate rechazado de Agustín Martegani (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Keiner Klinger.
Esneyder Mena (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Esneyder Mena (Independiente Medellín).
Darwin López (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
¡Gooooool! Independiente Medellín 1, Jaguares de Córdoba 1. Agustín Martegani (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de John Montaño.
Falta de Santiago Cubides (Jaguares de Córdoba).
Hayen Palacios (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Jeison Medina (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Hayen Palacios con un centro al área.
Falta de Jonathan Lovera (Jaguares de Córdoba).
Jeison Medina (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Darwin López (Jaguares de Córdoba) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda.
Remate fallado por John Montaño (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Juan Fernando Quintero.
Fuera de juego, Independiente Medellín. Keiner Klinger intentó un pase en profundidad pero Hayen Palacios estaba en posición de fuera de juego.
¡Gooooool! Independiente Medellín 0, Jaguares de Córdoba 1. Andrés Rentería (Jaguares de Córdoba) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Decisión del VAR: Penalti Jaguares de Córdoba.
Penalti cometido por Didier Moreno (Independiente Medellín) con una mano dentro del área.
Falta de Esteban Beltrán (Jaguares de Córdoba).
Keiner Klinger (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Royscer Colpa (Jaguares de Córdoba).
Juan Fernando Quintero (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Andrés Rentería (Jaguares de Córdoba) ha visto tarjeta amarilla.
Falta de Andrés Rentería (Jaguares de Córdoba).
Kevin Mantilla (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Juan Fernando Quintero (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Agustín Martegani.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Agustín Martegani (Independiente Medellín) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Keiner Klinger.
Remate fallado por Darwin López (Jaguares de Córdoba) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Esteban Beltrán.
Remate fallado por Keiner Klinger (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Hayen Palacios.
Falta de Esteban Beltrán (Jaguares de Córdoba).
Didier Moreno (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Darwin López (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Alfonso Simarra (Independiente Medellín).
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Diego Martínez.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Juan Arcila.
Remate rechazado de Hayen Palacios (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Agustín Martegani.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Juan Franco.
Falta de Juan Arcila (Jaguares de Córdoba).
Hayen Palacios (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Rafael Bustamante (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Hayen Palacios (Independiente Medellín).
Remate fallado por Agustín Martegani (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.
Remate rechazado de Keiner Klinger (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Kevin Mantilla.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Diego Martínez.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jeison Medina (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de John Montaño.
Remate fallado por Santiago Cubides (Jaguares de Córdoba) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Darwin López.
Falta de Jeison Medina (Independiente Medellín).
Diego Martínez (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Carlos Henao.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento