🔴 EN VIVO Medellín vs Jaguares por Liga Colombiana HOY: transmisión y minuto a minuto

El Poderoso de la montaña quiere mantener su cupo en los ocho mientras que Jaguares busca salir del fondo de la tabla.

Deportivo Independiente Medellín recibe a Jaguares de Montería en el cierre de la jornada 11 de la Liga Colombiana 2026-ll, el partido se disputará en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín a las 6:00 PM hora colombiana.

El conjunto antioqueño quiere mantener su cupo entre los ocho tras sumar 4 puntos en los últimos 3 partidos del torneo finalización.

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