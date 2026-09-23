“Hemos vivido cuatro años de destrucción”: Vicepresidente en instalación de Andesco

El Vicepresidente José Manuel Restrepo fue el encargado de instalar desde Nueva York el Congreso Andesco que se realiza en Cartagena.

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En su intervención desde los Estados Unidos se refirió a la Seguridad Energética. Andesco ha puesto como prioridad garantizar el abastecimiento y evitar problemas de suministro, especialmente en la Costa Caribe. El gremio señala que la región representa cerca del 21 % de la demanda nacional de energía.

“Hoy estamos ante un escenario desafiante porque hemos vivido cuatro años de destrucción, cuatro años de destrucción de confianza, cuatro años de ataque recurrente a este tipo de sectores, basta solamente con recorrer el sector energético en donde hoy tenemos el riesgo de un Gobierno que nos dejo un apagón incierto.”

Hizo especial énfasis en la empresa Air-e y las deudas del sector: uno de los asuntos más sensibles será la situación financiera de la cadena energética. Andesco habla de deudas cercanas a $9 billones y reclama que alcaldías y gobernaciones cumplan sus obligaciones.

Hacia futuro aseguró que el nuevo Gobierno establecerá reglas estables para atraer inversión en energía, agua, saneamiento, residuos y telecomunicaciones, porque Colombia necesita acelerar el crecimiento y aumentar la inversión.