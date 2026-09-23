Minsait impulsa redes inteligentes para reducir interrupciones y pérdidas de energía en Colombia

Minsait (Indra Group) presenta, en el marco de Andesco 2026, su propuesta tecnológica para ayudar a las distribuidoras eléctricas de Colombia a reducir las interrupciones del servicio, gestionar las pérdidas de energía y preparar sus redes para la integración de nuevos recursos energéticos. A través de su suite de soluciones Onesait Utilities, la compañía conecta la información de los activos, los medidores y los sistemas de operación para facilitar la detección temprana de incidencias y una respuesta más ágil ante las fallas.

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La continuidad del servicio sigue siendo un reto para el país. Según Superservicios, en 2025 el 70% de los municipios cumplió los indicadores mínimos de calidad individual, el mejor resultado del período 2020-2025. Sin embargo, 64 municipios permanecieron en las categorías de criticidad “urgente” o “superior”, y persistieron brechas en la región Caribe y las zonas rurales. El balance, publicado en julio de 2026, muestra la necesidad de focalizar las mejoras operativas y las inversiones donde los usuarios enfrentan mayores dificultades.

“Ante este escenario, desde Minsait (Indra Group) planteamos una gestión de la distribución basada en datos, automatización y analítica avanzada gracias al conjunto de soluciones tecnológicas Onesait Utilities, que abarca desde la planificación y el desarrollo de la red hasta su supervisión y control en tiempo real, con una visión integrada de la infraestructura, la operación y los clientes, todo encaminado en el concepto de Smart Utility”, ha señalado Jorge Hernán Mateus, Director Latam Mercado de Energía de Indra Group.

Medición inteligente para detectar pérdidas y anticipar fallas

Uno de los ejes de la propuesta es aprovechar la información de los medidores inteligentes para conocer el comportamiento del consumo y de la red. Al combinar estas lecturas con sensores conectados y datos operativos, las distribuidoras pueden identificar anomalías, posibles manipulaciones y puntos de pérdida, y orientar las inspecciones hacia los casos que requieren mayor atención.

La inteligencia artificial y la analítica avanzada permiten convertir estos datos en información útil para anticipar fallas y optimizar el mantenimiento. Cuando se presenta una incidencia, la plataforma facilita la localización de los activos afectados, la priorización de las actuaciones y la movilización de recursos, con el objetivo de reducir los tiempos de interrupción y mejorar la calidad del servicio.

Estas capacidades se apoyan en sistemas de supervisión y control, conocidos como SCADA, y de gestión avanzada de la distribución, o ADMS. Su integración permite conocer el estado de la red y coordinar las acciones operativas con información actualizada, reforzando la capacidad de respuesta de las compañías.

Redes preparadas para integrar generación solar y almacenamiento

La transformación de la matriz eléctrica añade nuevas exigencias a la operación. En su informe presentado en julio de 2026, Superservicios señaló que la energía solar representa el 15,6% de la capacidad instalada del Sistema Interconectado Nacional, por encima del gas natural, con el 15,2%. La entidad también recomendó avanzar en almacenamiento y fortalecer la planeación conjunta entre la UPME y los operadores de red.

“En el ámbito de la distribución, Onesait Utilities permite integrar recursos como generación solar distribuida, baterías y microredes, así como gestionar de forma activa la demanda. La coordinación entre consumo, generación y almacenamiento ayuda a equilibrar la operación y aprovechar mejor la infraestructura disponible, en un entorno en el que los usuarios también pueden producir y entregar energía a la red”, señaló Mateus.

Una visión integrada de la operación y la seguridad

La suite de soluciones de la compañía tecnológica conecta los sistemas corporativos con los sistemas que supervisan y controlan la infraestructura eléctrica, conocidos como tecnologías de la información y tecnologías de operación, o IT y OT. Esta integración facilita una visión compartida de los activos, los clientes y la operación, e incorpora ciberseguridad IT/OT en la arquitectura de una red cada vez más conectada y crítica.

Minsait cuenta con experiencia en soluciones de gestión de redes de distribución y tecnologías de redes inteligentes utilizadas por más de 140 compañías de servicios en todo el mundo. Con estas capacidades, la compañía acompaña al sector eléctrico colombiano en su evolución hacia una operación más predictiva y flexible, orientada a mejorar la continuidad del suministro y responder a las nuevas necesidades de la transición energética.