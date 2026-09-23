Gobernación de Antioquia vuelve a radicar proyecto para financiar obras viales por valorización

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia volvió a radicar ante la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza para financiar obras mediante valorización, después de retirar el Proyecto No. 33. La propuesta contempla un plan de obras de interés público cuyo costo sería financiado parcialmente mediante la contribución de los propietarios de predios aledaños o beneficiados por las intervenciones.

La discusión está relacionada con la llamada derrama de valorización, mecanismo mediante el cual los propietarios de los inmuebles ubicados en el área de influencia de las obras realizan una contribución para financiar su ejecución, bajo el argumento de que las intervenciones generan un beneficio sobre esos predios.

Estos son los proyectos

El nuevo proyecto contempla seis corredores viales:

La Unión – El Carmen de Viboral / El Canadá – El Carmen de Viboral.

Jericó – Buenos Aires – La Bodega (Andes).

Ríogrande – Nueva Colonia – Embarcadero – Zungo – Casa Verde.

El Santuario – El Peñol – Guatapé – Alejandría – San Roque (Providencia).

La Ceja – La Pintada.

San Jerónimo – Poleal – San Pedro de los Milagros.

La iniciativa deberá ser estudiada nuevamente por la Asamblea de Antioquia, donde la discusión estará centrada en las condiciones para financiar estas obras mediante la valorización y en la contribución que correspondería a los propietarios de los predios ubicados en sus zonas de influencia.