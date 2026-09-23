Unidad de Búsqueda busca a familiares de cadáver hallado en el cementerio de Turbo, Antioquia

Turbo- Antioquia

La Unidad de Personas Dasas por Desaparecidas está buscando a la familia de Luis Humberto Tuberquia Monsalve, quien era oriundo de Medellín y cuyo cuerpo fue inhumado en el cementerio de Turbo en medio del conflicto armado. Esta persona fue recuperada en medio de la intervención realizada por la entidad el pasado mes de julio.

La Unidad manifestó que en esa ocasión fueron recuperados once cuerpos, siete con identidad orientada y de los cuales, de manera inicial, se habían entregado seis.

Sin embargo, queda uno de ellos por ubicar a sus familiares y es el de Luis Humberto Tuberquia Monsalve. Se espera que alguien lo reconozca para entregarlo a conocidos, que posiblemente lo podrían estar buscando. La Unidad de Búsqueda informa que a quien lo reconozca que se comunique al número 3162783918 y recuerda que este proceso es gratuito, confidencial y sin implicaciones legales.

Recordemos que en la población de Turbo, en el Urabá antioqueño, existe un plan para recuperar 83 cuerpos ubicados en bóvedas, además de la exploración en tierra para buscar un número aún indeterminado de personas desaparecidas.