Policía evitó linchamiento de un hombre señalado de asesinar a un perro en Medellín

Medellín

La Policía Metropolitana salvó a un hombre de ser linchado en el oriente de Medellín y lo capturó por el presunto delito de maltrato animal. Al parecer, le ocasionó la muerte a su mascota de tan solo siete meses de nacida, de nombre Mia.

Según el reporte de las autoridades, el hecho se registró este martes dentro de una vivienda en el barrio La Libertad de la capital antioqueña; allí el hoy detenido, de 32 años, habría atacado con un arma cortopunzante a una perrita, causándole la muerte. Al detenido se le incautó el arma utilizada en el ataque.

“De manera articulada con el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación, se adelantaron los actos urgentes y la inspección al lugar de los hechos, con el propósito de aportar los elementos materiales probatorios necesarios al proceso judicial. El capturado, quien permanece bajo atención médica por las lesiones ocasionadas posteriormente a los hechos, será dejado a disposición de autoridad competente para que responda por esta conducta”, reportó el Mayor Wilder Vásquez, Jefe Seccional de Carabineros y Protección Ambiental.

Esta persona fue agredida por la comunidad, que evidenció la agresión a la mascota, la cual murió después. El delito que se le imputará será maltrato animal.