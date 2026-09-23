Terminó reparación de tubería de agua en nororiente de Medellín: ¿cuándo se restablece el servicio?

Arreglo de tubería en el nororiente de Medellín. Foto: EPM.

Medellín

EPM confirmó que finalizaron los trabajos de reparación de la tubería afectada en la conducción Villa Hermosa–Campo Valdés–Berlín, situación que había generado dificultades en la prestación del servicio de acueducto en varios sectores del nororiente de Medellín.

Tras concluir las obras durante la tarde del martes 22 de septiembre, los equipos técnicos iniciaron el proceso de llenado del tanque de almacenamiiento de agua potable Campo Valdés y la preparación de la red para recuperar progresivamente el suministro.

De acuerdo con EPM, el restablecimiento del servicio comenzó de manera paulatina durante la noche y continuará mientras se estabilizan los niveles de almacenamiento y presión en la infraestructura de acueducto.

Mientras se completa este proceso, EPM mantendrá carrotanques en los sectores afectados para garantizar el abastecimiento de agua potable a la comunidad.

Otros detalles

Se informó además que los sectores de Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar, La Salle y Las Granjas no tuvieron la interrupción prevista para la noche de ayer, como medida excepcional dentro del esquema adoptado ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

La medida cobija sectores ubicados entre las calles 71 y 88 y las carreras 42A y 49, dependiendo de cada zona.

EPM agradeció la comprensión de los usuarios durante la contingencia y señaló que continuará trabajando hasta lograr la normalización completa del servicio.

Para resolver inquietudes o consultar información sobre el suministro de agua, los ciudadanos pueden comunicarse con la Línea de Atención al Cliente de EPM, (604) 44 44 115.