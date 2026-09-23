La deuda de las IPS con la red de salud de Antioquia alcanzó los 16 billones a junio de 2026

Antioquia

La Asamblea de Antioquia realizó una jornada descentralizada en el municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá, con la intención de analizar la situación financiera del Hospital Manuel Uribe Ángel, pero también de toda la red del departamento, y la conclusión no dejó tranquilos a los corporados debido al aumento de la cartera de las IPS.

Según la Duma, la cartera a junio del 2026 ascendió a los $16,77 billones, según el reporte entregado por la secretaria de salud departamental. Sin embargo, la deuda de las IPS públicas a la misma fecha llegó a $2,39 billones, mientras que en el 2022 la deuda era $920.000 millones, lo que significa un incremento de más del doble en este comparativo.

Debido a que la reunión se desarrolló en Envigado, los diputados entregaron el consolidado de la deuda que actualmente tiene el Hospital Manuel Uribe Ángel, que asciende a $123.133 millones.

“Esta situación hace parte de un panorama departamental en el que también se evidencian incrementos de cartera en hospitales del Valle de Aburrá y en otras subregiones de Antioquia, lo que representa una presión creciente sobre la liquidez, la capacidad de respuesta y la sostenibilidad financiera de las instituciones públicas”, recalcó la Asamblea en un comunicado.

Aparte de las deudas que impiden la normal prestación del servicio de salud a los usuarios, está que la ocupación de los servicios de urgencias ha estado durante el 2026 por encima del 100%.

De acuerdo con la corporación, la Secretaría de Salud del departamento informó sobre algunas estrategias para apoyar a la red pública. Estas incluyen llevar a cabo análisis, vigilancia e inspección técnica a las EPS. Además, se mencionaron llevar a cabo análisis, vigilancia e inspección técnica a las EPS, además de otras acciones que involucran la infraestructura, mecanismos de liquidez y dotación hospitalaria, entre otros.